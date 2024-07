Que faire à Lyon et dans la Métropole ce week-end (12, 13 et 14 juillet) ?

Les Fêtes Escales, rendez-vous estival incontournable de Vénissieux

Du 12 au 14 juillet, l'évènement culturel phare de Vénissieux soufflera ses 26 bougies.

Les Fêtes Escales retrouveront le parc Louis-Dupic pour trois jours de concerts gratuits. Et pour clôturer le festival et célébrer la fête nationale, le feu d'artifice sera tiré le 13 juillet à 22h30.

Entrée gratuite.

Le 12 juillet de 19h30-22h30, le 13 juillet de 18h30 à 21h15 et le 14 juillet de 11h30 à 18h

Week-end caliente au Barrio Club

Au Barrio Club dans le 6e arrondissement de Lyon, le week-end a démarré jeudi. Jusqu'à samedi soir, c'est ambiance caliente pour le bal latino des Brotteaux.

Entrée gratuite

Les 11, 12 et 13 juillet de 23h15 à 4h du matin

Open air géant au Grand Hôtel Dieu

Les cours du Grand Hôtel-Dieu sont d'ordinaires un havre de paix relaxant. Ce samedi après-midi et soir, place à un Open air géant avec house music, cocktails et barbecue XXL. Les enfants seront les bienvenus avec séances de baby-foot et de maquillage.

Entrée à 3 ou 5 euros (plein tarif)

Le 13 juillet de 15h30 à 21h30

Le rooftop du Mob Hotel est de retour

Ce samedi, le rooftop du Mob Hotel rouvre à la Confluence. Au pied du cube vert délaissé par Euronews, Saint Louïs, Smoothie V, The Laughing Ben et Pyxide mixeront toute l'après-midi.

Entrée gratuite

Le samedi 13 juillet de 16h à 21h30

Un cinoche en plein air ?

Rendez-vous à Villeurbanne samedi soir pour la projection en plein air du film Porco Rosso. Le chef d'oeuvre d'animation du studio Ghibli sera projeté place Lazare Goujon en face du TNP, dans le cadre de l'évènement Vivez l'été en partenariat avec le cinéma Le Zola.

Entrée gratuite

Le samedi 13 juillet à 22h

Le feu d'artifice de Lyon, évidemment

Et bonne fête nationale à tous ! Ce dimanche 14 juillet, place au traditionnel feu d'artifice tiré depuis la colline de Fourvière. Le spectacle "les feux olympiques" se compose de 18 séquences et 4 bouquets finaux. Il se déploiera dans le ciel et au-dessus de la colline de Fourvière pour mettre en valeur le site avec des milliers de reflets colorés et de vibrations.

Entrée gratuite

Le dimanche 14 juillet à 22h30