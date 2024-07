Welcome Pickups : le meilleur service de taxi de l’aéroport de Lyon

Welcome Pickups, comment ça marche ?

Welcome Pickups vous invite à réserver votre transfert directement depuis leur site internet en indiquant votre lieu de départ et de destination, les dates auxquelles vous souhaitez voyager, ainsi que le nombre de voyageurs et de bagages, afin d’anticiper au mieux votre venue. Dès votre arrivée à l’aéroport de Lyon, le chauffeur de taxi vous attend dans la zone des arrivées, affichant une pancarte avec votre nom. Par ailleurs, si votre vol a du retard, il n’y a aucune inquiétude à avoir ! Les chauffeurs sont informés en temps réel des modifications apportées sur votre vol, pour une arrivée en toute sérénité.

Une fois rencontré, le chauffeur de taxi vous assiste avec vos bagages et vous conduit sur le lieu de votre choix. Plus qu’un simple transfert, le chauffeur vous indique les meilleurs endroits à visiter à Lyon, comme un véritable “local guide” : des sites touristiques aux meilleurs bouchons lyonnais, votre chauffeur de taxi répond à tous vos besoins, comme un véritable assistant de voyage personnel. Car vous l’aurez bien compris, le confort est un des piliers forts de l’enseigne.

Les avantages de Welcome Pickups

Welcome Pickups offre une expérience complète et authentique. De votre réservation à votre arrivée, l’enseigne met tout en œuvre pour faire de votre transfert, la meilleure expérience de transport possible. Tel est le témoignage de Maria, qui a bénéficié d’une prestation de transfert par Welcome Pickups :

Maria, 45 ans : “Je viens d’Italie, j’ai fait mon premier voyage à Lyon l’année dernière. Quel plaisir de voyager dans un tel confort, tout était parfait ! Le chauf eur était si sympathique, la conduite était sûre, et il nous a donné de très bonnes adresses pour déjeuner. Quand je reviendrais à Lyon, je n’hésiterai pas à profiter à nouveau des services de Welcome Pickups”.

Les chauffeurs locaux sont anglophones, facilitant la barrière de la langue. Les voyageurs peuvent décider d’échanger ou non avec le chauffeur. L’hygiène des véhicules est irréprochable, et l’enseigne permet d’accéder via leur application à un espace de voyage personnalisé pour toute demande complémentaire ou pour pré-commander vos activités à Lyon avec l’un de ses partenaires.

Finalement, choisir Welcome Pickups, c’est opter pour un voyage confortable et une expérience agréable, authentique et personnalisée qui vous assure une arrivée sereine, idéale pour débuter votre séjour à Lyon en toute tranquillité. Alors, convaincus ?

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet : https://www.welcomepickups.com/lyon/airport-taxi/