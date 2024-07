Que faire à Lyon et dans la Métropole ce week-end (19, 20 et 21 juillet) ?

Ghibli au stade Dumont !

Le cinéma en plein air, c'est un concept si rare et pourtant si agréable l'été.

Ce vendredi soir, une projection du film Ghibli "Le Royaume des Chats" de Hiroyuki Morita sera organisée au stade Dumont dans le 8e arrondissement de Lyon. La séance est gratuite et débutera à 21h. Et il est possible de venir à 18h avec un jeu organisé avant le long-métrage d'animation.

Le 19 juillet à 21h

Open Air Accrobranche

Ce vendredi à Sainte-Foy-lès-Lyon, il sera possible de faire de l'accrobranche, boire une bière et écouter du bon son.

De 18h à 23h au City Aventure de Sainte-Foy-lès-Lyon, un DJ set de Titouan Phelip sera proposé aux fêtards, avec un foodtruck du Bar à Pain et de la bière pression Ninkasi. Tarifs sur place : 25 euros (grimpeurs), 5 euros (non grimpeurs)

Le 19 juillet de 18h à 23h

Série de concerts au soleil sur les Pentes

Ce samedi après-midi et soir, le Jardin des Chartreux accueillera l'évènement L'été en pentes douces.

𝗖𝗛𝗜𝗞𝗨𝗠 𝗕𝗔𝗣𝗔𝗬, 𝗝𝗔𝗗𝗘 𝗣𝗔𝗣𝗣𝗔𝗚𝗔𝗟𝗟𝗢, 𝗦𝗨𝗜𝗦𝗦𝗔 & 𝗮̂𝗠𝘆 𝗕. seront au rendez-vous pour des concerts dans une ambiance festive mais aussi familiale puisque des ateliers et des spectacles ouverts aux plus jeunes seront proposés. L'entrée est gratuite

Le 20 juillet de 15h à 23h

House et techno à fond à Villeurbanne

Autre Open Air du jour, cette fois au parc de la Commune de Paris à Villeurbanne.

L'ambiance sera différente pour ce Hidden Garden avec une line-up soigneusement sélectionnée, mêlant House, Techno, Hard Groove et Hard Techno. Opperion, Equinoxe, One4T et Messina seront notamment de la partie.

Le 20 juillet de 15h à 23h30

Il est pas beau mon vinyle ?

Après-midi studieuse à la Commune à Lyon. Un atelier Pimp my Vinyl est organisé pour vous permettre de customiser vos disques afin de pouvoir s'en servir comme objet de décoration.

L'évènement est ouvert dès 5 ans, et trois sessions d'une heure animées par DJ Sunlet sont programmées sur réservation gratuite.

Le 21 juillet de 13h45 à 16h45

Un festival qui ne risque pas de vous barber

Dimanche après-midi, c'est à l'Ile Barbe au bord de l'eau qu'il faudra être.

Organisé par la MJC du 9e, le festival Les Dimanches de L'Ile Barbe est de retour avec des ateliers de bracelets brésiliens et tatoo éphèmere oriental, des prêts de jeux de pétanque et Mölkky, une ludothèque XXL pour tous, un concert de musique brésilienne et de pop et funk orientale. Sans oublier un espace restauration. Evènement gratuit

Le 21 juillet de 15 à 21h