Lyon : un fast-food fermé d'urgence, son hygiène était déplorable

Comme de nombreux fast-foods, le Day-Day proposait une large gamme de plats différents. Pas très à cheval sur l'hygiène, le restaurant de la rue Stéphane Coignet dans le 8e arrondissement de Lyon a été fermé en urgence par la DDPP du Rhône après un contrôle alarmant réalisé le 16 juillet.

L'établissement avait déjà été mis en demeure le 7 juin dernier, mais n'avait pas écouté les recommandations des inspecteurs.

Outre les "manquements graves aux règles d'hygiène", les équipes du bureau Veritas ont relevé un "défaut de maintenance, d'entretien et de nettoyage des locaux, le "non-respet des températures de conservation des denrées" et "de mauvaises conditions de stockage et de conservation des denrées brutes et travaillées".

Au total, une trentaine de mesures correctives ont été portées à l'attention du gérant du Day-Day, qui ne pourra pas rouvrir son fast-food du quartier des Etats-Unis avant de les avoir appliquées et d'avoir réalisé un nouveau contrôle positif.