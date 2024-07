Décès de Jean-Bernard Nuiry, élu du 2e arrondissement de Lyon

Jean-Bernard Nuiry est décédé à l'âge de 77 ans.

Le maire de Lyon Grégory Doucet lui rend hommage sur les réseaux sociaux : "Dévoué à notre ville, il a travaillé avec passion pour la préserver et la valoriser".

Le maire du 2e arrondissement Pierre Oliver a également longuement salué la mémoire de Jean-Bernard Nuiry : "Jean-Bernard était un ami précieux et, pendant quatre ans, il a été un serviteur dévoué de notre arrondissement. Il s’est engagé à mettre en valeur et à rénover notre patrimoine. De l’église Saint-Nizier à l’orgue de Saint-François de Sales, il a toujours été très actif, fort de son expérience en tant que président de la fondation du patrimoine dans notre région. Il avait à cœur de rassembler et de valoriser les artisans d’art de notre arrondissement".

"Quelle triste nouvelle, évoque aussi l'adjoint écologiste Valentin Lungenstrass, dans l'opposition dans le 2e arrondissement. Jean-Bernard Nuiry a beaucoup œuvré pour la préservation du patrimoine lyonnais. Il était engagé, profondément gentil, j'ai une pensée pour sa famille et ses proches dans cette difficile épreuve".