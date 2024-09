Lyon : une rentrée ensoleillée juste avant l'orage

Après un dimanche orageux, les Lyonnais pourront faire leur rentrée avec un air de vacances grâce à du soleil et des températures estivales. Les températures tourneront aux alentours de 22 degrés durant la matinée et s’envoleront jusqu’à 30 degrés au plus fort de l’après-midi. Les nuits resteront elles aussi chaudes avec 21 degrés, ressentie 26.

Une dernière belle journée avant une légère baisse des températures et l’arrivée de la pluie au cours des prochains jours. Alors on n’oublie pas son parapluie car dès mardi soir le risque d’orage sera bel et bien présent amenant la pluie qui ne cessera de tomber au cours de la semaine.

Les températures chuteront quant à elle à 17 degrés durant la matinée de jeudi et jusqu’à 24 degrés au cours de l’après-midi de vendredi. De légères éclaircies sont attendues fin de semaines avec malgré tout quelques averses durant la journée du samedi et dimanche.