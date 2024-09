Tennis : la Lyonnaise Caroline Garcia se sépare de son entraineur

En difficulté sur les courts depuis un an et demi, la joueuse de tennis lyonnaise a annoncé ce mercredi sa décision de se séparer de son entraineur, Bertrand Perret, avec qui elle collaborait depuis trois ans.

"Bertrand, tu as été un coach incroyable, avec qui j'ai réalisé tant de belles choses, et je t'en serai toujours éternellement reconnaissant. Mais plus important encore, tu as été un véritable ami, quelqu'un qui a été à mes côtés dans certains de mes meilleurs jours en tant que pro, mais aussi dans certains de mes pires jours, non seulement en tant que joueuse mais aussi en tant qu'être humain", a écrit la numéro 30 mondiale sur Instragram, qui a récemment dénoncé le cyberharcèlement dont elle est victime sur les réseaux sociaux.