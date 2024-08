US Open : deux Lyonnais en compétition

Plus que quelques heures avant le coup d’envoi de l’US Open. Pour ce dernier tournoi du Grand Chelem de l’année, de nombreux grands noms du tennis vont se donner rendez-vous dès ce lundi à New York et s’affronter pendant deux semaines.

Novak Djokovic remet ainsi son titre en jeu face à Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. Pour cette première journée, sept français ( chez les hommes ) font leur entrée sur le court dans le cadre du 1er tour, comme Gael Monfils, Alexandre Muller, Ugo Humbert et Hugo Grenier.

Deux Lyonnais figurent parmi les participants cette année, à savoir le jeune Giovanni Mpetshi Perricard, 21 ans, vainqueur du tournoi de Lyon en mai dernier. Il affrontera ce lundi le joueur de tennis argentin, Tomás Martín Etcheverry, contre qui il avait gagné la finale à Lyon.

Caroline Garcia quant à elle fera son entrée dans la compétition ce mardi soir, face à la Mexicaine Renata Zarazúa Rückstuhl.

L’US Open, c’est jusqu’au 9 septembre.