Le Lyonnais Giovanni Mpetshi Perricard s’arrête en demi-finales à Brisbane

La belle aventure australienne de Giovanni Mpetshi Perricard s’est conclue à ce samedi. Opposé à Reilly Opelka, le Lyonnais de 21 ans, titré à Lyon et Bâle l’année dernière, n’a pas trouvé la clé face à son adversaire de 2,11 m. Malgré une tentative de retour à 4-2 dans le premier set, où il s’est procuré quatre balles de break, Giovanni Mpetshi Perricard a vu Opelka verrouiller son service et prendre l’ascendant.

Dans un second set plus disputé, les deux joueurs ont tenu leurs mises en jeu jusqu’au tie-break. Un moment clé où une double faute a coûté cher au Français, ouvrant la voie à Opelka, qui conclut et file en finale. Ce sera une première pour l’Américain depuis 2022, année marquée par des blessures qui l’ont tenu éloigné des courts pendant deux ans.

Malgré cette défaite, Giovanni Mpetshi Perricard peut se satisfaire de son parcours et espérer confirmer dans les semaines à venir.