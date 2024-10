Elle forçait des mineures à se prostituer entre le Rhône et l'Isère : une ado de 16 ans derrière les barreaux

Ces jeunes hommes et une adolescente de 16 ans sont soupçonnés d'avoir monté un sordide réseau de prostitution entre le Rhône et l'Isère, forçant des filles en fugue ou sans attache familiale à recevoir une dizaine de clients par jour dans des appartements.

Selon le Dauphiné Libéré, c'est l'adolescente qui gérait le réseau.

Ayant elle-même été prostituée plus jeune, elle recrutait les mineurs via les réseaux sociaux en leur promettant de les héberger. Puis elle comptait sur ses amis et son compagnon pour la logistique du projet : location d'Airbnb, transport des prostituées dans différentes villes, voire violences physiques sur les filles les plus réfractaires.

Le réseau prolifique aurait été en place de mai à juillet dernier, jusqu'à ce que deux mineures de 13 et 14 ans les dénoncent cet été et portent plainte.

Les cinq individus ont été mis en examen pour proxénétisme aggravé en bande organisé puis écroués. L'un des hommes est également poursuivi pour viol sur mineur de 15 ans.

L'enquête se poursuit, notamment pour tenter d'identifier toutes les victimes de l'adolescente et de ses hommes de main.