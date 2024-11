Le campus de Lyon 3 visé par des tags pro-palestiniens avant la venue de Yaël Braun-Pivet

Des tags pro-palestiniens ont été découverts ce vendredi matin. "Manufacture des Tabacs complice", "Free Gaza", "Israël assassin" ont notamment été inscrits sur le sol et les murs du campus.

Yaël Braun-Pivet est également prises à partie : "Yaël casse-toi", peut-on lire par endroit.

On ne sait pas encore si le déplacement de la présidente de l’Assemblée Nationale est maintenu ou non dans ce contexte.

Ces dégradations ont fait réagir le maire LR d'Ecully Sébastien Michel, qui apporte son soutien à Yaël Braun-Pivet : "Le tragique conflit au Moyen-Orient ne peut ni ne doit être importé et instrumentalisé par quelques énervés avides de violence permanente. La justice devra être intraitable avec celles et ceux qui n’ont qu’un seul projet : fracturer la société en cassant, insultant et menaçant. La lutte contre les groupuscules violents doit être une priorité. L’immense majorité de nos concitoyens l’attendent".