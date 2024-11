Malgré une bonne prestation, l’ASVEL cède face à Fenerbahçe (73-77)

Ce vendredi soir, la LDLC Arena a été le théâtre d’une confrontation entre l’ASVEL, actuellement 15e au classement d'Euroligue, et Fenerbahçe, solide 5e. Les hommes de Pierric Poupet ont entamé la rencontre avec détermination, répondant coup pour coup aux assauts de la formation turque. À la fin du premier quart-temps, le score serré (36-33) laissait présager une bataille acharnée.

L’ASVEL a montré sa ténacité malgré un effectif affaibli par les blessures de Melvin Ajinça et Neal Sako, et la sortie prématurée de leur capitaine Charles Kahudi. Face à un adversaire privé de Scottie Wilbekin et perdant également Baldwin après seulement trois minutes, les Villeurbannais ont trouvé des ressources pour rester dans la course. Le public a retenu son souffle lorsque l’ASVEL a pris l’avantage à la fin du troisième quart-temps (52-51), laissant entrevoir la possibilité d’un exploit.

Toutefois, les hommes de Jasikevicius ont su inverser la tendance dans les derniers instants, s’appuyant sur les performances décisives de Hayes-Davis et du capitaine Guduric. Malgré un dernier effort et des poussées offensives jusqu’aux dernières minutes (61-60 à cinq minutes de la fin), l’ASVEL s’est inclinée sur le fil, 73-77.