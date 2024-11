Dans la région : un ado de 15 ans tué dans une fusillade à Grenoble

Après une première fusillade mortelle à Saint-Egrève, cette fois c'est en plein coeur de Grenoble que des tirs d'arme à feu ont fait des victimes.

Ce mardi soir vers 22h, deux jeunes hommes ont été pris dans un probable règlement de comptes. Deux individus armés sont arrivés sur une trottinette au niveau du 5 place André Malraux où se trouvaient les victimes et ont ouvert le feu, blessant mortellement un adolescent de 15 ans touché à la tête et grièvement un autre jeune de 17 ans atteint à la cuisse. Ce dernier, pris en charge et hospitalisé au CHU Grenoble-Alpes, devrait s'en tirer.

Une enquête a été ouverte et la DCOS a été saisie. Il pourrait s'agir de représailles sur fond de trafic de drogue car un point de deal se trouve tout prêt du lieu de la fusillade.

La victime tuée d'une balle dans le front était bien connue de la justice. Elle avait été déclarée coupable en juin dernier par le juge des enfants de Grenoble de détention de stupéfiants et recel de bien provenant de la cession non autorisée de stupéfiants. L'ado devait être à nouveau jugé le 26 novembre prochain pour des faits similaires, il avait l'interdiction de paraître à Echirolles et au quartier Hoche. Placé à l'EPE de Corenc, il avait fugué quelques heures avant la fusillade.

L'autre adolescent blessé avait été mis en examen en juillet pour extorsion avec arme et tentative de vol avec arme commis en 2021.