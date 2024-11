Près de Lyon : son ami lui vole sa voiture et une femme le percute

Alors qu'il passait la soirée avec un ami originaire de Vénissieux et deux jeunes femmes alcoolisées à Bron, il a compris qu'il était tombé dans un guet-apens. En effet, le Vénissian comptait lui voler sa voiture, une berline allemande.

Et alors qu'il voyait ce dernier s'enfuir avec son Audi, l'une des femmes au volant d'une autre voiture avait été prise de panique et l'avait percuté et trainé sur plusieurs mètres.

Les deux fuyards ont été interpellés et finalement jugés cette semaine à Lyon. Avec leur casier judiciaire bien rempli, ils n'étaient pas en terre inconnue.

C'est le Vénissian qui a écopé de la peine la plus lourde. Car il n'était pas simplement poursuivi pour le vol du véhicule, mais aussi pour les menaces de mort proférées à l'encontre de la victime pour la dissuader de porter plainte. Il a écopé de 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis.

Quant à la jeune femme de 24 ans, elle a été condamnée à 18 mois de prison, dont 12 mois avec sursis.

Les deux ont été incarcérés à l'issue de l'audience.