Près de Lyon : ivre, elle chute de sa trottinette puis frappe les secours

Ivre après une soirée passée à boire des bières, elle avait chuté de sa trottinette.

Sauf qu'à son arrivée à l'hôpital Nord-Ouest, la quinquagénaire est entrée en furie, frappant et crachant sur le personnel soignant. Elle est même parvenue à retirer la menotte qui lui avait été passée par les forces de l'ordre arrivées en renforts.

Jugée cette semaine, la prévenue suivie psychiatriquement a écopé d'un an de prison dont six mois avec sursis. Elle est ressortie libre de l'audience et effectuera sa peine sous bracelet électronique.