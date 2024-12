Qui était Etienne Dolet, l'imprimeur rebelle de Lyon ?

Etienne Dolet est né à Orléans le 3 août 1509. On ne sait toutefois rien de ses origines familiales. Lui-même écrira plus tard : "Je suis né de parents qui occupaient dans le monde un rang honorable et même distingué, même s'ils ne se sont fait remarquer en aucune façon".

Orphelin à 12 ans, Etienne Dolet s'installe à Paris où il reçoit une solide formation classique pendant cinq ans, suivant notamment les cours de rhétorique du latiniste Nicolas Béraud. Puis il part trois ans en Italie, à l'université de Padoue, pour compléter sa formation.

A l'époque, l'université de Padoue, fondée en 1222, est réputée dans toute l'Europe. Etienne Dolet suit entre autres les cours de Vésale, le futur médecin de Charles Quint qui finira condamné à mort par l'Inquisition pour avoir pratiqué les premières dissections.

En 1529, Etienne Dolet retourne en France, à Toulouse, où il étudie le droit. Et les premiers ennuis commencent.

Car le jeune homme prend la tête d'un mouvement étudiant et critique vertement le parlement de Toulouse, qui est alors la capitale de l'Inquisition en France. Deux violents discours à l'encontre de l'Eglise lui valent de finir en prison. Il ne reste derrière les barreaux que trois jours, car l'évêque de Toulouse intervient en sa faveur et l'oblige à quitter la ville sans se retourner.

C'est ainsi qu'Etienne Dolet pose ses valises à Lyon en mai 1534, il a alors 25 ans.

Lyon est le rendez-vous de tous les grands humanistes de l'époque. Erasme et Guillaume Budé font de fréquents séjours en ville. Et Rabelais exerce la médecine à l'Hôtel-Dieu depuis 1532. Il y a aussi les humanistes lyonnais comme Pierre Sala, qui collectionne les vestiges romains dans son domaine de l'Antiquaille, ou Maurice Scève qui est à la fois poète, musicien, astronome…

Lyon est aussi l'une des capitales européennes de l'imprimerie depuis la fin du XVe siècle, avec Mayence, Venise, Bâle et Paris. De véritables dynasties d'imprimeurs se sont établies entre Rhône et Saône : les Rouville, les Buyer, les Jean de Tournes et surtout Sébastien Gryphe, qui sera le premier employeur d'Etienne Dolet.

Il faut dire que la ville ne présente guère de danger pour les imprimeurs. Il n'y a pas de faculté de théologie comme La Sorbonne à Paris et qui pourrait censurer les éditeurs. Quant aux archevêques de Lyon, à l'instar d'Hippolyte d'Este et le cardinal de Tournon, qui sont aussi les gouverneurs de la ville, ce sont de véritables humanistes et protecteurs des arts et des lettres.

Pourtant, l'Eglise voit globalement d'un très mauvais oeil la diffusion massive de la Bible et des textes philosophiques de Platon ou Sénèque. Le pouvoir de la connaissance, jusqu'à présent entre les mains des hommes d'Eglise, est en train de leur échapper. Même s'il convient de relativiser l'engouement populaire puisqu'à l'époque, un ouvrage devenait un best-seller lorsqu'il se vendait à 1000 exemplaires. Seuls les riches bourgeois avaient les moyens d'en acquérir, et la majorité de la population ne savait pas lire.

Etienne Dolet est d'abord correcteur chez Sébastien Gryphe. Un poste qu'il occupe durant quatre ans et qui lui permet de se mettre à l'écriture. Il publie en 1536 le premier volume de ses "Commentaires sur la langue latine" qui ont un certain succès.

Et en mars 1538, à Moulins, le cardinal de Tournon présente Etienne Dolet au roi, à qui il offre un exemple de son livre. François 1er est sous le charme et lui accorde le privilège d'exercer la profession d'imprimeur.

C'est ainsi que son ascension express débute, Etienne Dolet n'a pas encore 30 ans et se met à son compte à Lyon.

La mauvaise réputation

Il monte d'abord un atelier modeste avec trois presses, trois compagnons et un apprenti. Il publie surtout des livres en français, en petit format par souci d'économie. C'est dans son atelier que sont imprimés la plupart des livres condamnés par La Sorbonne. Au total, en quatre ans, il publie plus de 50 ouvrages, dont "Le Microcosme" de Maurice Scève, les oeuvres complètes de Clément Marot et la réimpression de "Gargantua" de Rabelais…

La vie d'Etienne Dolet est très agitée. Au cours d'une bagarre, il tue un peintre et se retrouve en prison pendant trois mois, avant d'être gracié par le roi. Très fougueux et assez instable, impulsif voire agressif, il insulte Erasme, le traitant de "vieillard bouffon" et de "vieux décrépit".

Son mariage avec Louise Giraud et la naissance de leur fils Claude ne l'assagissent pas. Etienne Dolet n'hésite pas à violer la loi. Par exemple, il ne soumet pas ses publications à la sénéchaussée, la police de l'époque. Il prend également des positions radicales contre la religion en affichant son athéisme, alors qu'il convenait à l'époque de choisir son camp entre protestants et catholiques.

Ce caractère entier et excessif finit par lasser les Lyonnais, et particulièrement ses confrères imprimeurs. La plupart sont jaloux du privilège obtenu de François 1er, puisqu'Etienne Dolet n'a pas eu à suivre le cursus traditionnel pour devenir imprimeur, c'est-à-dire le système du compagnonnage. Considéré comme un intrus, il est boycotté par ses pairs.

La réaction d'Etienne Dolet est à l'image du personnage. Puisqu'il déclenche la première grande grève de l'histoire de France. Il monte les compagnons du livre contre leurs patrons. Et en avril 1539, ils cessent de travailler pour dénoncer leurs conditions de travail déplorables (de 4h du matin à 22h, 7 jours sur 7 !) et la concurrence des apprentis recrutés à bas prix.

La grève dure quatre mois et prend fin le 31 juillet, lorsque le sénéchal finit par prendre des mesures énergiques en interdisant notamment toute association et mouvement de grève.

Etienne Dolet continue à écrire, passionné par la langue française. Il se met à rédiger "L'orateur français", un grand ouvrage sur l'orthographe, la grammaire, la phonétique. Mais il n'a que le temps de publier un premier tome, qui traite de la ponctuation, des accents, de l'apostrophe… Cela n'avait jamais été codifié. Et son livre aura une forte influence sur la langue française.

Son travail cesse car ses ennemis imprimeurs le dénoncent à l'Inquisition. Etienne Dolet est suspecté d'hérésie pour avoir publié un opuscule religieux jugé non conforme. En juillet 1542, il est jeté dans les prisons de l'archevêché de Lyon, puis transféré à Paris où il est libéré un an plus tard. En contrepartie de sa libération, il doit reconnaître ses erreurs et promettre de ne jamais publier de livres prohibés.

La haine qu'il suscite est telle que ses détracteurs l'achèvent avec un nouveau complot en 1544. Ils expédient sous son nom deux paquets de livres interdits. Sans autre forme d'investigation, les autorités se mettent à sa recherche pour un nouveau procès en hérésie. Mais Etienne Dolet parvient à s'enfuir en Italie, tandis que ses livres sont brûlés à Paris, sur le parvis de Notre-Dame.

Imprudent, Etienne Dolet revient à Lyon pour voir sa femme et son fils. Il est alors arrêté, puis de nouveau transféré à la capitale où il est emprisonné à la Conciergerie. L'instruction de son cas est longue, elle dure deux ans. Car l'imprimeur est accusé de blasphème, de sédition et de publication de livres prohibés. La Sorbonne le juge aussi coupable d'hérésie, notamment pour avoir écrit : "Après la mort, tu ne seras plus rien du tout".

Le 2 août 1546, le Parlement le condamne à être brûlé vif place Maubert dès le lendemain, soit le jour de son 37e anniversaire. Sur le bûcher, on place une pancarte qui qualifie Dolet de "relaps, épicurien et saducéen". Courageux, l'imprimeur meurt sans se renier, se déclarant athée jusqu'au bout.

Pas une seule voix ne s'est élevée pour le défendre. Même les docteurs en théologie de Lyon estiment que ses publications contenaient une "pernicieuse et hérétique doctrine". Ses amis sont lassés de ses excès, de ses outrances qui lui valent justement d'aller au bûcher. Quant au roi, il est absent de Paris à l'époque.

Etienne Dolet restera comme l'un des grands représentants de la libre pensée qui aura marqué le XVIe siècle. Il est aussi très révélateur de l'état d'esprit qui règne à Lyon à l'époque : une grande ville commerçante, ouverte sur l'Europe et attirant de grands humanistes. Il incarne aussi cet esprit lyonnais, volontiers provocateur et rebelle, faisant de Lyon une ville à part dont le pouvoir central se méfiera longtemps.