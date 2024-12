Parc des Balmes : bientôt le lancement des travaux à Lyon

Le projet a évolué et consistera en une coulée verte de 80 hectares en reliant différents parcs et espaces verts existants.

Assez discrète sur les évolutions du dossier, la Ville de Lyon annonce que les travaux vont enfin pouvoir débuter. Une délibération en ce sens sera soumise au vote du prochain conseil municipal le 12 décembre.

La première tranche du chantier qui débutera au 2e semestre 2025 concernera trois sites :

- La requalification de la frange sud de la place Abbé Larue (Lyon 5e). Le projet prévoit 5000 m² de surface réaménagée dont 1500 m² de nouvelles surfaces végétalisées ainsi que 230 mètres de promenade en belvédère. 34 arbres seront plantés.

- La liaison de la rue Cardinal Gerlier à la rue Pierre Audry en lisière du cimetière de Loyasse (Lyon 5e). 220 mètres de promenade seront réalisés avec 40 m de dénivelé. 30 arbres seront plantés.

- La liaison de l’avenue Sergent Berthet à la montée des Carriers en lisière des jardins familiaux de la Rhodia (Lyon 9e). 440 mètres de promenade seront réalisés avec 40 m de dénivelé. 250 mètres linéaires de clôtures végétalisées (séparatives des jardins) sont également prévus.

Une enveloppe de 4,390 millions d'euros sera débloquée pour ces travaux.

"Ce projet majeur du mandat s’appuie sur la création de sentiers, de jardins et de belvédères, en préservant la biodiversité. Il juxtaposera une mosaïque de paysages très diversifiés que les Lyonnais et visiteurs auront plaisir à arpenter ou y flâner. Il offrira de multiples panoramas exceptionnels sur la ville et son patrimoine historique, sur la Saône, jusqu’aux Alpes et permettra la découverte de nouveaux lieux. Je souhaite qu’il contribue à la pédagogie et à la sensibilisation au respect de la nature", réagit Nicolas Husson, conseiller municipal en charge du projet de Parc des Balmes.