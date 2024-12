L'ASVEL s'incline à Milan (92-84)

L'ASVEL n'a pas su enchaîner. Menés de 10 points à l'entrée du money-time, les hommes de Pierric Poupet ont frôlé l'exploit. Ce vendredi soir, les Villeurbannais se sont inclinés sur le parquet de Milan (84-92) au terme d'un match intense mais marqué par des absences et des moments de flottement. Après les émotions du succès face au Real Madrid mardi (80-78), la dynamique a été brisée par une équipe milanaise en pleine ascension (5 victoires consécutives) et un duo infernal : Nikola Mirotic et Zach LeDay, auteurs de 17 points chacun.

Privés de Nando De Colo, les joueurs de Pierric Poupet ont tenu le choc en première mi-temps avant de céder du terrain au retour des vestiaires. Le troisième quart-temps a fait mal, Milan creusant l'écart pour compter jusqu'à 10 points d'avance (79-69, 35e). Mais, dans un ultime sursaut, Théo Maledon a pris les commandes. Auteur de 24 points et 3 passes, l'ancien NBAer a fait douter les Lombards et enflammé la fin de match. Insuffisant, toutefois, pour renverser la vapeur.

Avec cette défaite, l'ASVEL reste à la 15e place de l'Euroligue, à deux longueurs des places de "play-in" (7e-10e). Et le programme s'annonce corsé en EuroLeague : réception du Paris Basketball puis deux déplacements périlleux à Belgrade (Partizan) et Kaunas (Zalgiris). La course au top 10 est plus ouverte que jamais, mais les Rhodaniens devront vite retrouver de l'élan.