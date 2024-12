Un Lyonnais blessé dans une fusillade à Marseille

Selon France 3 Provence-Alpes, un jeune homme de 18 ans a été touché par deux balles lors des tirs survenus dans le 14e arrondissement de la cité phocéenne. Blessée mais pas en danger de mort, la victime est originaire de Lyon.

On ne sait pas encore si elle était directement visée, ni si elle est liée ou non au trafic de drogue, principal motif derrière les nombreuses fusillades qui endeuillent les cités de France. Quelques jours plus tôt dans la semaine, dans cette même cité des Rosiers, un jeune originaire de la Drôme avait été ciblé par des tirs de Kalachnikov alors qu'il tenait un point de deal. Les enquêteurs soupçonnent les trafiquants de recruter de la main d'oeuvre en dehors de Marseille.