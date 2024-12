"J'ai un message de la part de mon client : Merde !" : l'avocat lyonnais d'un accusé de Mazan dérape face aux féministes

A plusieurs reprises, les attitudes des avocats auront été au centre des débats. Et ce jeudi, suite au verdict qui a entraîné la condamnation des 51 accusés, dont Dominique Pelicot qui a écopé de 20 ans de prison, l'avocat lyonnais Christophe Bruschi, a eu un comportement étrange.

Alors que des dizaines de féministes manifestaient devant les assises à Avignon, l'avocat de Joseph C., qui a reçu une peine de 3 ans de prison mais qui n'a pas été incarcéré, est allé à leur rencontre.

"J'ai un message de la part de mon client à toutes ces hystériques et ces mal embouchées. Le message c'est : merde ! Mais avec le sourire !", déclarait Me Christophe Bruschi, partant une première fois en lançant "Allez les tricoteuses !".

Pris à partie, copieusement insulté voire menacé physiquement, l'avocat lyonnais s'est ensuite expliqué sur sa sortie face aux journalistes : "Ce n’est pas de la provocation, vous trouvez ça normal qu’elles demandent 20 ans pour tous les accusés ? Je suis fier d’avoir défendu mon client".

S'il "dresse son chapeau (sic)" à Gisèle Pelicot, Christophe Bruschi a donné son opinion sur la condamnation générale des 51 accusés : "Permettez-moi en outre d'avoir une pensée pour ceux que j'ai appelés les ‘petits poucets' ou les ‘petits poissons' et qui vont retourner en prison après avoir déjà effectué de longs mois de détention provisoire. J'ai de la peine pour ces tranches de vie cabossées pour quelques brefs instants d'égarement commis sous l'autorité sinon l'emprise de l'Ogre de Mazan qui les a manipulés et roulés dans la farine. Que les Depardieu, Poivre d'Arvor, Miller et autres gens d'en haut n'ont-ils jamais été placés en détention provisoire ?"