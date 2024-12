Près de Lyon : un chauffard ivre percute plusieurs véhicules avant de s’écraser contre un bus

Les faits se sont déroulés vendredi 20 décembre, en fin d’après-midi, dans les rues de Francheville. Au volant d’une Renault Alpine —modèle également utilisé par la gendarmerie— un automobiliste a semé le chaos en enchaînant les infractions au code de la route. Vers 17 h 30, il tente de doubler un véhicule à l’arrêt à un carrefour et le percute violemment. Loin de s’arrêter, le chauffard poursuit sa route à vive allure au volant de sa voiture sportive.

Dans sa fuite, il percute deux autres voitures en circulation et avant de mettre en danger un piéton qu’il manque de renverser. Sa course folle s’interrompt finalement lorsqu’il heurte de plein fouet un bus, après avoir perdu une roue avant. Le véhicule de transport ne comptait heureusement aucun passager, et le chauffeur s’en est sorti indemne.

Le conducteur, rapidement interpellé par la gendarmerie, a été soumis à un dépistage d’alcoolémie qui s’est révélé positif. Après un passage à l’hôpital Lyon-Sud, il a été placé en garde à vue.