Près de Lyon : un camion zigzagueur sème la panique sur l’A43, trois blessées, le chauffeur interpellé

La scène a débuté le samedi 28 décembre, vers 19h30, sur l’autoroute A43. Des automobilistes ont signalé un camion frigorifique zigzaguant dangereusement en direction de Lyon. Alertés, les gendarmes du peloton motorisé de La Verpillière (Isère) ont mis en place un dispositif pour stopper le poids lourd.

Repéré à l’approche de l’aire de service de L’Isle-d’Abeau, le chauffeur refuse de s’arrêter malgré les injonctions. Il traverse l’aire de service avant de reprendre l’autoroute, semant la panique parmi les automobilistes qui n’osent plus le dépasser.

La fuite se poursuit jusqu’à Saint-Quentin-Fallavier, où il quitte l’A43 pour emprunter la RD75. À hauteur du Chaffard, il grille un feu rouge et percute violemment une Peugeot 3008, blessant une mère et ses deux filles. Il ne s'arrête pas pour autant. Il poursuit ainsi sa fuite avant de perdre le contrôle de son camion à Frontonas, terminant sa course contre le mur d’une propriété.

Le chauffeur, incapable de redémarrer après avoir brisé la clé dans le contact, a été interpellé sur place, tout comme son passager. Âgé de 25 ans, il a été placé en garde à vue, après avoir été testé positif à l’alcool avec un taux de 1,24 g par litre de sang. Lors de son audition, il a reconnu avoir consommé de la vodka pendant le trajet, précise le Dauphiné Libéré.

Ce lundi, le chauffard doit être présenté au parquet de Vienne pour une comparution immédiate.