Près de Lyon : la porte de sa cellule avait un défaut, le cambrioleur s'évade facilement du commissariat

Là, l'individu incarcéré dans le cadre d'une enquête en cours pour arrestation, séquestration et agression sexuelle devait être interrogé pour une autre affaire, de cambriolage commis en juillet dans une maison majolane. Car ses empreintes avaient été découvertes sur place, et il avait été formellement reconnu sur photo par un témoin qui l'avait vu s'enfuir avec un butin composé d'une tablette et de cartes bancaires.

Sauf que le suspect n'avait clairement pas l'intention de retourner derrière les barreaux. Dans sa cellule de garde à vue dans le commissariat, il s'était rendu compte que la porte fermait mal. Et qu'en la poussant, il arrivait à l'ouvrir. Les lieux n'étant pas bien surveillés, il avait pu récupérer ses chaussures, trouvé une bouteille de vodka dans laquelle il avait bu, puis sortir et s'enfuir en escaladant le portail...

Finalement retrouvé quelques jours plus tard, il a été jugé à Lyon la semaine dernière.

Face aux juges, il a expliqué la présence de ses empreintes sur les volets de la maison de Meyzieu. Selon lui, quelques mois avant le cambriolage de juillet, il s'était caché dans ce jardin après avoir été coursé par la police alors qu'il se trouvait à proximité d'un point de deal de la commune.

Quant à son évasion loin d'être spectaculaire, le prévenu a reconnu les faits, expliquant ne pas avoir voulu être incarcéré.

Pour l'ensemble de son oeuvre, l'Algérien de 31 ans a écopé d'un an de prison.