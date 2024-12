Lyon : une coach se suicide dans la salle de sport du centre commercial Confluence

Vanina, une coach de l'établissement situé au 3e étage du centre commercial Confluence, s'est suicidée sur son lieu de travail mercredi. Les lieux étant fermés, elle a utilisé son badge pour s'y rendre et commettre l'irréparable.

La salle de sport restera fermée jusqu'à dimanche. Le personnel est marqué par ce drame et il lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux.

"Vanina, un ange parti trop tôt… Toutes nos pensées les plus sincères pour Vanina et ses proches en deuil.. Rendons lui hommage comme il se doit et restons soudés en cette dure période", écrit l'équipe de Planète Fitness Lyon sur ses réseaux sociaux.

Vanina était une coach très suivie sur Instagram, en témoignent ses 14 000 abonnés qui venaient prendre conseil sur le fitness et la musculation.

Une enquête est ouverte et doit confirmer la thèse, pour le moment priviligée, du suicide.