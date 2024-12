Tentatives de pillages, tirs de mortier et dégradations à Lyon : des bandes de jeunes sèment la terreur en centre-ville

Suite à l'annulation de l'évènement de l'influenceur Hachemi jeudi après-midi, de nouveaux débordements ont eu lieu en centre-ville de Lyon vendredi.

Des bandes composées de jeunes vêtus de noir ont sillonné la Presqu'île et la Guillotière, tirant au mortier d'artifice, dégradant des vitrines de commerce en vue de les piller, sautant sur les voitures, s'en prenant au carrousel de la place Antonin Jutard alors que des enfants étaient dedans, et installant même une barricade improvisée dans le quartier populaire à cheval sur les 3e et 7e arrondissements.

Les forces de l'ordre ont tenté de les disperser, cinq interpellations d'émeutiers, dont quatre mineurs, ont pu être réalisées.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs auteurs de ces raids en Presqu'île ont promis de remettre cela ce samedi. Reste à voir s'ils tiendront ou non leur promesse. Selon nos informations, un important dispositif de forces de l'ordre sera en tout cas mobilisé pour endiguer l'éventuel phénomène.