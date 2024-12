Près de Lyon : le centre-bourg bouclé à cause de risques d'effondrement

Le mur d'une maison victime d'un incendie en juillet dernier venait de s'effondrer, laissant à craindre un éboulement total de la bâtisse. Aucun blessé n'est à déplorer mais une riveraine a été relogée.

Comme souvent, le bal des experts et des assurances a été très long, et n'était d'ailleurs pas terminé. Et le bâtiment n'a pas survécu aux périodes de gel et de pluie qui ont fragilisé un peu plus sa structure.

Un périmètre de sécurité est donc désormais établi sur la commune rhodanienne, obligeant les automobilistes à faire des détours pour la traverser.