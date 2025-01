La ministre déléguée chargée de la Ville, Juliette Méadel en déplacement à Vaulx-en-Velin et Villeurbanne ce jeudi

Juliette Méadel, ministre déléguée chargée de la Ville, effectuera ce jeudi un déplacement à Vaulx-en-Velin et Villeurbanne. Cette visite, débutera à Vaulx-en-Velin où elle sera accueillie par Hélène Geoffroy, maire de la commune. Ensemble, elles effectueront un "point de situation avec les bailleurs sociaux" et rencontreront les habitants du quartier du Mas du Taureau. La matinée sera également consacrée à des échanges avec les acteurs du Plan de lutte contre les discriminations et les associations investies dans l’insertion au sein des quartiers prioritaires de la ville (QPV).

L’après-midi, Juliette Méadel poursuivra son déplacement à Villeurbanne. Elle sera accompagnée du maire, Cédric Van Styvendael, pour une visite du futur pôle économique de Croix Luizet et de la maison de services publics. La ministre conclura sa journée par une déambulation autour de la résidence Pranard.

Ce déplacement s’inscrit dans le cadre des actions menées pour soutenir les initiatives locales et renforcer le dialogue avec les habitants et les élus des QPV. La préfecture du Rhône souligne ainsi l’importance de "favoriser les projets d’insertion et de lutte contre les inégalités sociales et territoriales".