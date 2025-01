Le Beaujolais Villages Cuvée du Relais 2023 élu Meilleur Gamay du Monde

Le prestigieux concours a réuni à la Cité Internationale de Lyon plus de 727 vins en provenance de 4 pays, dont la France, la Suisse, l'Italie et le Canada. Le jugement a été assuré par 150 professionnels et amateurs éclairés. Au total, ce sont 228 médailles, dont 92 d'Or et 136 d'Argent, qui ont été attribuées cette année. Parmi les médailles d'Or, un seul échantillon a remporté celui du meilleur Gamay du monde 2025.

Le meilleur Gamay du monde est dans le Beaujolais

C’est Laurent Ducrot et sa femme Véronique qui, avec leur cuvée 2023 du Relais du Colombier, à Marchampt dans le Beaujolais, ont séduit le jury. Sur un domaine de 7,5 hectares, Laurent et Véronique vinifient avec passion et manuellement depuis maintenant 39 ans. La cuvée 2023 se distingue par sa gourmandise, son goût fruité et sa minéralité, selon les juges. Il obtient donc le prix du meilleur Gamay au monde 2025.

Une fierté

Le climat chaud de 2023 n’a pas altéré la fraîcheur du vin, au contraire : "2023 était une année très ensoleillée, et forcément le vin en ressort plus goûteux et sucré. Je crois que c’est ça qui a fait la différence, réagit fièrement Laurent Ducrot. C’est une immense satisfaction pour nous. Être sélectionné parmi tant d’échantillons, c’est forcément surprenant. On n’a pas encore eu le temps de fêter ça, mais cela ne saurait tarder !"

Ce prix permettra au vigneron et gestionnaire d’une chambre d’hôte d’élargir sa clientèle : "Avec les chambres d’hôte, les convives repartent souvent avec une bouteille, là on va pouvoir élargir la clientèle, et la petite médaille sur la bouteille, c’est toujours un plus."

La dégustation et la remise du trophée auront lieu le lundi 27 janvier 2025, de 10h30 à 12h00, au Relais du Colombier à Marchampt, à 1h de Lyon. Une occasion unique de découvrir ce vin primé.