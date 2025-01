La Métropole Lyon atteint déjà les objectifs de 2030 concernant la réduction d’émission de ses bâtiments

Depuis 2021, la Métropole de Lyon mène une politique pour réduire l’impact environnemental de ses bâtiments. Avec plus de 200 écoles, de 100 équipements sportifs, de 50 bâtiments culturels, des bâtiments administratifs des crèches…, la Ville de Lyon gère un énorme patrimoine bâti. La capitale des Gaules accumule pas loin de 800 bâtiments pour 1,5 million de mètres carrés à chauffer.

Mais les efforts menés ont payé. Avec 30,5% de réductions des consommations énergétiques, et 36,6% de baisse des émissions de gaz à effets de serre, la Métropole a atteint ses objectifs, fixés par le décret tertiaire, initialement prévus pour 2030.

"Ces résultats, atteints avec cinq ans d’avance sur nos objectifs, prouvent qu’avec de la volonté et de l’innovation, il est possible de conjuguer efficacité, progrès et respect de l’environnement. Nous continuerons sur cette lancée pour faire de notre territoire un modèle de durabilité et de responsabilité écologique", a salué Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon.

En 2021, Lyon a mobilisé des moyens financiers importants pour transformer durablement ses bâtiments et infrastructures. Grâce aux rénovations énergétiques, aux raccordements au réseau de chaleur, aux installations photovoltaïques, la collectivité a pu économiser pas loin 8,6 millions d’euros entre 2019 et 2023.

Plan d’attaque pour 2040 et 2050

L’objectif pour 2040 est d’atteindre les -50% et pour 2050 les -60%. Les prochaines étapes seront les 4 nouvelles installations photovoltaïques avant 2026, une extension continue du réseau de chaleur urbain, des rénovations ciblées sur les sites les plus énergivores et enfin, l’amélioration des performances énergétiques des installations industrielles.