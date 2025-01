Rencontre avec les Lyonnais, santé et couscous party : Marine Tondelier à Lyon ce samedi

En tant que secrétaire nationale des Écologistes, Marine Tondelier sera présente ce samedi 18 janvier à la fête de l’écologie à Villeurbanne. Par la même occasion, elle rendra visite aux habitants de Lyon accompagnée de Grégory Doucet.

Dès 10h30, Marine Tondelier montrera son soutien aux soignants en les rejoignant à la mobilisation, place d’Arsonval. Accompagnée du maire de Lyon, elle ira à la rencontre des professionnels de santé.

Puis, il sera temps pour la secrétaire nationale des Écologistes de se rendre à la couscous party qui se déroule au centre social Pierrette Augier. Cet événement permet de venir en aide à 10 jeunes du quartier, pour qu’ils puissent financer leur projet BAFA.

La fête de l’écologie à Villeurbanne est gratuite et publique. Elle se déroulera au Centre Culturel et de la Vie Associative. Au cours de cette journée, les thématiques autour de l’alimentation, des enjeux et des initiatives à mettre en place pour garantir à tout le monde une alimentation saine, solidaire et écologique.

À 14h30, une table ronde associative abordera le thèmes de coûts cachés de l’alimentation avec les enjeux et les solutions. Et à 18h, une deuxième table ronde politique cette fois évoquera un potentiel droit à une alimentation saine et durable.