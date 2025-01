Histoire de Babychou Services

Pour gagner et conserver leur confiance, Babychou Services a su écouter les parents afin de cerner parfaitement leurs exigences, et élaborer une offre de services irréprochable. La démarche Babychou Services s'appuie ainsi sur les pratiques les plus strictes afin de conserver ce niveau d'excellence.

Un processus de recrutement exclusif

Basé sur une première sélection des candidat(e)s au téléphone afin de vérifier leur bonne compréhension, il est suivi de tests de compétences écrits, d’une mise en situation et d’un entretien de motivation. Cette procédure exigeante permet d’identifier clairement les compétences de chacun(e) en fonction des différentes missions.

La charte Babychou services

Les baby-sitters s’engagent à respecter l’ensemble des consignes de la charte (ponctualité, interdiction de fumer, instructions particulières des parents liées à la télévision et l’ordinateur, compte-rendu du déroulement de la garde…).

La garantie remplacement

Dans le cadre d’une garde régulière, Babychou Services s’engage à remplacer le ou la baby-sitter absent(e) sous 24 heures.

Le service préférence

Il permet aux familles qui l’ont souscrit de bénéficier de services personnalisés tels que l’organisation de leur planning de gardes et l’assurance de se voir attribuer leurs Baby-sitters favorit(e)s.