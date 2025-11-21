À Lyon, une sculpture révolutionnaire de Joseph Chinard mise aux enchères

La maison De Baecque & Associés mettra en vente ce samedi à Lyon, une œuvre majeure du sculpteur Joseph Chinard, figure emblématique du néoclassicisme local. La terre cuite intitulée La Loi, réalisée entre 1793 et 1794, est estimée entre 50 000 et 80 000 euros.

Décrite dès 1896 par le biographe Salomon de La Chapelle, la sculpture représente "une femme debout appuyée sur une table portant l’inscription “Droits de l’Homme”, accompagnée d’un faisceau symbolisant l’unité républicaine". L’allégorie féminine, dont le drapé révèle un style mêlant "intellectualisme et sensualité", incarne l’esprit républicain de la Révolution française, un engagement artistique au cœur de la carrière de Chinard.

Le sculpteur lyonnais, plusieurs fois inquiété pour ses créations jugées subversives, a produit cette œuvre à son retour de Rome, peu après avoir été incarcéré par le Vatican pour ses pièces antimonarchiques. De retour à Lyon en pleine Terreur, il participera aussi au décor révolutionnaire de l’Hôtel de Ville avant d’être à nouveau arrêté, accusé cette fois de provocation politique.

L’œuvre, présentée en 1909 au pavillon de Marsan et disparue des radars après une vente en 1913, réapparaît aujourd’hui sur le marché, ce que la maison de ventes qualifie de "véritable événement" pour l’histoire de l’art régional. La sculpture partage de nombreuses similitudes stylistiques avec L’Allégorie de la République (1794), conservée au musée du Louvre, ce qui permet de dater précisément sa création et d’en mesurer la portée politique et artistique.

La vente se tiendra dans le cadre de la vacation Mobilier et Objets d’art ce samedi 22 novembre à 14h30. Une exposition publique est prévue ce vendredi et le matin même de la vente à l’étude lyonnaise de De Baecque & Associés.