Près de Lyon : 2 ans de prison pour l'ancien entraîneur de gym accusé d'agressions sexuelles

Robert Groccia fut entraîneur et président du club de gymnastique de Villefranche-sur-Saône Elite Gym. Et même président du comité du Rhône.

Le quinquagénaire s'est toutefois retrouvé devant la justice caladoise pour des faits graves commis entre 2024 et 2025, agressant sexuellement des licenciées âgées de 16 à 18 ans.

Outre des messages graveleux envoyés aux jeunes gymnastes, Robert Groccia avait également eu des gestes explicites envers elles, pratiquant des massages ou posant sa main sur leurs cuisses lors de trajets pour aller disputer des compétitions.

Face aux juges, l'homme s'est défendu d'avoir eu des velléités d'ordre sexuelles avec ses protégées.

Une version qui n'a pas convaincu, puisqu'il a été condamné à 2 ans de prison, dont la moitié avec sursis. Il effectuera la partie ferme sous bracelet électronique.