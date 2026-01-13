Judiciaire

Près de Lyon : 2 ans de prison pour l'ancien entraîneur de gym accusé d'agressions sexuelles

Son parcours professionnel était jusqu'à présent unanimement salué.

Robert Groccia fut entraîneur et président du club de gymnastique de Villefranche-sur-Saône Elite Gym. Et même président du comité du Rhône.

Le quinquagénaire s'est toutefois retrouvé devant la justice caladoise pour des faits graves commis entre 2024 et 2025, agressant sexuellement des licenciées âgées de 16 à 18 ans.

Outre des messages graveleux envoyés aux jeunes gymnastes, Robert Groccia avait également eu des gestes explicites envers elles, pratiquant des massages ou posant sa main sur leurs cuisses lors de trajets pour aller disputer des compétitions.

Face aux juges, l'homme s'est défendu d'avoir eu des velléités d'ordre sexuelles avec ses protégées.

Une version qui n'a pas convaincu, puisqu'il a été condamné à 2 ans de prison, dont la moitié avec sursis. Il effectuera la partie ferme sous bracelet électronique.

Sami69 le 13/01/2026 à 12:38
Le sage parle a écrit le 13/01/2026 à 09h07

Voilà ce qui justifie la séparation des sexes en dehors de la sphère familiale. Nous devons protéger nos filles et des femmes de la présence des hommes sans parenté avec elles. Trop d'hommes sont la proie de leurs démons libidineux incontrôlables.

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Strph69 le 13/01/2026 à 10:14
Ex Précisions a écrit le 13/01/2026 à 10h00

C'est très gentillet comme condamnation pour un prédateur sexuel...
Mais ça n'étonne pas c'est Villefranche-sur-Saône.

Origine bancs comme dab

Ex Précisions le 13/01/2026 à 10:00

C'est très gentillet comme condamnation pour un prédateur sexuel...
Mais ça n'étonne pas c'est Villefranche-sur-Saône.

Le sage parle le 13/01/2026 à 09:07

Voilà ce qui justifie la séparation des sexes en dehors de la sphère familiale. Nous devons protéger nos filles et des femmes de la présence des hommes sans parenté avec elles. Trop d'hommes sont la proie de leurs démons libidineux incontrôlables.

Le Parti de Loi et d'Ordre le 13/01/2026 à 08:49

Peu cher payé. Je suggère un voyage aller simple chez Monsieur Bukele au Salvador.

