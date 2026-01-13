Faits Divers

Près de Lyon : il agresse un homme à coups de marteau avant de se pendre dans la rue

Près de Lyon : il agresse un homme à coups de marteau avant de se pendre dans la rue
Déchaînement de violences et fin tragique ce lundi.

Dans des circonstances encore floues, un homme a été violemment agressé à coups de marteau et de couteau dans une maison à Décines-Charpieu. Les faits, qui se sont déroulés avant 7h du matin, ont mobilisé les secours et les forces de l'ordre.

La victime, grièvement blessée, notamment par les deux coups de couteau reçus dans le dos, a été hospitalisée à Lyon.

Selon le Progrès, son agresseur a lui été retrouvé mort dans la rue, il s'était pendu à proximité du Jardin des droits de l'Homme.

Les premiers éléments de l'enquête indiquent que la victime serait l'ex-beau-frère de l'agresseur.

Ce dernier aurait prémédité à la fois la tentative de meurtre et son suicide ensuite.

pic à glace le 13/01/2026 à 11:46

y repetait l assassinat de trotski

Débattons le 13/01/2026 à 10:32
Chris696959 a écrit le 13/01/2026 à 10h20

Métropole apaisée....

Dans leur programme les écolos ont prévu une piste cyclable à proximité...

Pas de soucis, c'est déjà géré....

heureusement bientôt il y aura plus de policiers municipaux mais comment on va les payer?
il les trouve où les 50m dupalais.
ce n'est pas précisé dans son programme qui pourtant ne parle que de sécurité.
quid de l'éducation, la circulation, la culture?

Chris696959 le 13/01/2026 à 10:20

Métropole apaisée....

Dans leur programme les écolos ont prévu une piste cyclable à proximité...

Pas de soucis, c'est déjà géré....

French connection le 13/01/2026 à 09:07

Petit fait divers banal par les temps qui courrent, what else ?

