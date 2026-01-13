Près de Lyon : il agresse un homme à coups de marteau avant de se pendre dans la rue

Dans des circonstances encore floues, un homme a été violemment agressé à coups de marteau et de couteau dans une maison à Décines-Charpieu. Les faits, qui se sont déroulés avant 7h du matin, ont mobilisé les secours et les forces de l'ordre.
La victime, grièvement blessée, notamment par les deux coups de couteau reçus dans le dos, a été hospitalisée à Lyon.
Selon le Progrès, son agresseur a lui été retrouvé mort dans la rue, il s'était pendu à proximité du Jardin des droits de l'Homme.
Les premiers éléments de l'enquête indiquent que la victime serait l'ex-beau-frère de l'agresseur.
Ce dernier aurait prémédité à la fois la tentative de meurtre et son suicide ensuite.
