Envie de danser près de chez vous ? Découvrez Westside Studio, un lieu dédié au mouvement et au bien-être à Craponne !

Plus qu’un simple studio de danse, le lieu se présente comme un véritable complexe où se croisent disciplines artistiques, pratiques sportives et activités douces, dans une atmosphère conviviale et accessible à tous. Dès l’entrée, l’ambiance est chaleureuse et reflète la volonté de créer un espace accueillant, où chacun peut se sentir à sa place, quel que soit son âge ou son niveau.

Pensé pour accueillir aussi bien les débutants que les pratiquants confirmés, Westside Studio propose une offre particulièrement riche, adaptée à tous les âges. Adultes, enfants, adolescents ou seniors y trouvent des cours à leur mesure, encadrés par une équipe de professeurs passionnés et engagés dans la transmission. Une attention particulière est portée à la bienveillance, à l’écoute et à l’accompagnement de chaque pratiquant, afin de favoriser la confiance en soi et le plaisir de pratiquer ensemble.

Pour permettre au plus grand nombre de découvrir cet éventail d’activités, le studio organise une période de portes ouvertes du 5 au 17 janvier. L’occasion idéale pour les curieux comme pour les indécis de tester gratuitement les cours, rencontrer les enseignants et s’immerger dans l’esprit du lieu. Un moment privilégié pour créer du lien, échanger et découvrir une communauté animée par des valeurs de partage et de convivialité.

Une large gamme de cours de danse

Du côté des danses adultes, le choix est vaste et reflète la diversité des influences actuelles : salsa, bachata, kizomba, west coast swing, boogie-woogie ou rock pour les amateurs de danses à deux, mais aussi hip-hop, street, ragga, k-pop, lyrical, bollywood, cabaret, heels, chair dance ou lady style pour celles et ceux qui souhaitent explorer des univers plus urbains ou scéniques. Des disciplines qui deviennent autant d’occasions de se retrouver, de progresser ensemble et de partager des moments forts au sein du studio.

Les enfants et adolescents ne sont pas en reste. Westside Studio a développé des cours spécifiquement pensés pour eux, dès le plus jeune âge, avec notamment les baby danseurs, le hip-hop ado, le break enfant, la dance show, les disciplines street et ragga, la k-pop ou encore les cours de cheers pour enfants et ados.

L’objectif : apprendre en s’amusant, gagner en confiance et évoluer dans un cadre bienveillant. Un environnement rassurant, propice à l’épanouissement, à l’expression personnelle et à la création de liens entre les jeunes pratiquants.

L’offre s’étend également au sport et au bien-être, avec des disciplines complémentaires axées sur le renforcement, la mobilité et la détente. Pilates, zumba ou cross-training côtoient des pratiques plus douces comme la danse bien-être pour seniors et un large panel de yogas : vinyasa, yin, kundalini, yoga énergie ou yoga bien-être. Une approche globale du corps, pensée pour répondre aux besoins du quotidien. Des cours conçus comme de véritables parenthèses de bien-être, favorisant l’équilibre, la détente et le lien social.

À cela s’ajoute une proposition de cours de chant, venant compléter l’univers artistique du studio et renforcer cette volonté d’expression sous toutes ses formes. Une nouvelle manière de partager, de s’exprimer et de créer ensemble.

Ancré dans la vie locale de l’Ouest lyonnais, Westside Studio cultive une identité chaleureuse et dynamique, loin des formats impersonnels. Un espace où l’on vient autant pour bouger que pour partager, progresser et prendre soin de soi. Un lieu de rencontre et de lien social, pleinement intégré à la vie locale de Craponne et de ses habitants, et qui participe activement au dynamisme local.

Plus d’informations sur la programmation et les disciplines sont à retrouver sur le site officiel du studio, ainsi que sur leur compte Instagram @westsidestudiocraponne, qui reflète au quotidien l’énergie et la diversité de cette adresse devenue incontournable à Craponne.