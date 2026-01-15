Près de Lyon : un bus TCL victime d'un tir d'arme à feu

Alors qu'il circulait à Pollionnay, dans le hameau de Valency, il a été la cible d'un tir d'arme à feu. Le plomb a ricoché sur la vitre avant.
Immédiatement, le chauffeur s'est arrêté. Son seul passager est sorti et a terminé le trajet à pied. Aucun blessé n'est à déplorer.
Une plainte a été déposée et la ligne 247 n'est pas repartie. Les conducteurs ont fait valoir leur droit de retrait jusqu'à vendredi.
La gendarmerie de l'Arbresle est chargée de l'enquête et tentera d'identifier le tireur pour comprendre ses motivations.
C’est sans doute un plomb perdu d’un tir de chasse. Il faut éviter de passer dans les zones de chasse quand la chasse est ouverte...Signaler Répondre
Bientôt des bus blindés...pas beaucoup ce pays...Signaler Répondre
Arme a feu ou air comprimé ? Sur un autre media on lire que le plomb a traversé une vitre !! 🙄Signaler Répondre
C'est peut-être sa façon de dire "bonne année" !Signaler Répondre
On est entourés de tarés.
Un gamin qui s'amuse sans prendre conscience de la gravité de son geste, c'est courant aussi, comme les gamins sur les ponts d'autoroute, sachant que de nos jours ont gamin jusqu'à près de la trentaine.Signaler Répondre
Seulement un sentiment d insrcurite !Signaler Répondre
Tu sais lire ? Alors qu'il circulait à Pollionnay, dans le hameau de ValencySignaler Répondre
Pas de blessés ouf , tout va bien ! finalement ce n'était pas si grave !Signaler Répondre
C'est normal à Lyon!Signaler Répondre
Incroyable, c'est une personne qui devait s'entraîner et qui loupé sa cible. Le coin est très tranquille, à moins que ce soit une personne dérangée ?Signaler Répondre