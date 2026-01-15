Faits Divers

Près de Lyon : un bus TCL victime d'un tir d'arme à feu

Grosse frayeur pour le conducteur d'un bus TCL de la ligne 247 ce mercredi après-midi.

Alors qu'il circulait à Pollionnay, dans le hameau de Valency, il a été la cible d'un tir d'arme à feu. Le plomb a ricoché sur la vitre avant.

Immédiatement, le chauffeur s'est arrêté. Son seul passager est sorti et a terminé le trajet à pied. Aucun blessé n'est à déplorer.

Une plainte a été déposée et la ligne 247 n'est pas repartie. Les conducteurs ont fait valoir leur droit de retrait jusqu'à vendredi.

La gendarmerie de l'Arbresle est chargée de l'enquête et tentera d'identifier le tireur pour comprendre ses motivations.


bobo69 le 15/01/2026 à 18:27

C’est sans doute un plomb perdu d’un tir de chasse. Il faut éviter de passer dans les zones de chasse quand la chasse est ouverte...



Corsica3333 le 15/01/2026 à 18:16

Bientôt des bus blindés...pas beaucoup ce pays...



Réalité le 15/01/2026 à 17:51

Arme a feu ou air comprimé ? Sur un autre media on lire que le plomb a traversé une vitre !! 🙄



Ex Précisions le 15/01/2026 à 16:21

C'est peut-être sa façon de dire "bonne année" !
On est entourés de tarés.



Jacques3 le 15/01/2026 à 16:12
A Pollionnay a écrit le 15/01/2026 à 15h44

Incroyable, c'est une personne qui devait s'entraîner et qui loupé sa cible. Le coin est très tranquille, à moins que ce soit une personne dérangée ?

Un gamin qui s'amuse sans prendre conscience de la gravité de son geste, c'est courant aussi, comme les gamins sur les ponts d'autoroute, sachant que de nos jours ont gamin jusqu'à près de la trentaine.



Un le 15/01/2026 à 16:08

Seulement un sentiment d insrcurite !



Fakee le 15/01/2026 à 16:06
Lolo5274618 a écrit le 15/01/2026 à 15h48

C'est normal à Lyon!

Tu sais lire ? Alors qu'il circulait à Pollionnay, dans le hameau de Valency



on est soulagé le 15/01/2026 à 15:54

Pas de blessés ouf , tout va bien ! finalement ce n'était pas si grave !



Lolo5274618 le 15/01/2026 à 15:48

C'est normal à Lyon!



A Pollionnay le 15/01/2026 à 15:44

Incroyable, c'est une personne qui devait s'entraîner et qui loupé sa cible. Le coin est très tranquille, à moins que ce soit une personne dérangée ?



