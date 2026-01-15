Près de Lyon : un bus TCL victime d'un tir d'arme à feu

Alors qu'il circulait à Pollionnay, dans le hameau de Valency, il a été la cible d'un tir d'arme à feu. Le plomb a ricoché sur la vitre avant.

Immédiatement, le chauffeur s'est arrêté. Son seul passager est sorti et a terminé le trajet à pied. Aucun blessé n'est à déplorer.

Une plainte a été déposée et la ligne 247 n'est pas repartie. Les conducteurs ont fait valoir leur droit de retrait jusqu'à vendredi.

La gendarmerie de l'Arbresle est chargée de l'enquête et tentera d'identifier le tireur pour comprendre ses motivations.