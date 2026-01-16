Mort de Johanna, écrasée par un bus TCL à Lyon : le chauffeur bientôt jugé

Sept ans que cette Lyonnaise en attend, après la mort tragique de sa fille Johanna le 16 janvier 2019.
Le Progrès révèle ce vendredi que le chauffeur du bus TCL qui a percuté et écrasé l'adolescente de 15 ans qui traversait la rue de la République à deux pas de l'Hôtel de Ville, sera prochainement jugé pour homicide involontaire. Les magistrats instructeurs chargés de l'enquête ont également renvoyé son employeur Keolis devant la justice, à une date qui n'a pas encore été fixée et communiquée.
Pour rappel, Johanna traversait la route en dehors de tout passage piéton, puisqu'il n'y en avait pas pour passer d'un trottoir à l'autre à la sortie du métro. Ecouteurs dans les oreilles, elle n'avait pas entendu arriver le C3, qui la percutait puis l'écrasait. Une scène captée par les caméras de vidéosurveillance de la Ville, et diffusée par un agent municipal, depuis condamné.
Les enjeux du procès, sept ans après les faits, seront d'établir les circonstances exactes de l'accident fatal à Johanna, et de vérifier si Keolis formait suffisamment ses chauffeurs de bus. Car ce jour-là, le véhicule était bondé, et les passagers empêchaient peut-être le conducteur de voir tout l'environnement autour de lui.
