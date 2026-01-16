Judiciaire

Mort de Johanna, écrasée par un bus TCL à Lyon : le chauffeur bientôt jugé

Sandrine Barthélémy espère avoir bientôt des réponses.

Sept ans que cette Lyonnaise en attend, après la mort tragique de sa fille Johanna le 16 janvier 2019.

Le Progrès révèle ce vendredi que le chauffeur du bus TCL qui a percuté et écrasé l'adolescente de 15 ans qui traversait la rue de la République à deux pas de l'Hôtel de Ville, sera prochainement jugé pour homicide involontaire. Les magistrats instructeurs chargés de l'enquête ont également renvoyé son employeur Keolis devant la justice, à une date qui n'a pas encore été fixée et communiquée.

Pour rappel, Johanna traversait la route en dehors de tout passage piéton, puisqu'il n'y en avait pas pour passer d'un trottoir à l'autre à la sortie du métro. Ecouteurs dans les oreilles, elle n'avait pas entendu arriver le C3, qui la percutait puis l'écrasait. Une scène captée par les caméras de vidéosurveillance de la Ville, et diffusée par un agent municipal, depuis condamné.

Les enjeux du procès, sept ans après les faits, seront d'établir les circonstances exactes de l'accident fatal à Johanna, et de vérifier si Keolis formait suffisamment ses chauffeurs de bus. Car ce jour-là, le véhicule était bondé, et les passagers empêchaient peut-être le conducteur de voir tout l'environnement autour de lui.

avatar
Ah ah ah le 16/01/2026 à 10:14
lyon avec Zemmour vite a écrit le 16/01/2026 à 09h36

Il faut interdire les appareils électroniques a l'extérieur voilà tout . Il y en a marre des auto radios et des haut parleurs qui nous cassent les oreilles a nous les patriotes français. Il faut cesser ça vite et pour cela vous savez pour qui voter les amis

Je pensais un instant qu'il s'agissait d'une blague. Mais non visiblement.
Zemmour est bien représenté au pays de Guignol.

avatar
Alcofribas Nasier le 16/01/2026 à 10:04

Haro sur le baudet !

avatar
Catalan le 16/01/2026 à 09:37

7 ans que le drame est arrivé et bientôt un jugement dont la date n est pas encore fixée. Avec toutes les voies de recours des uns et des autres la fin du calvaire de cette maman n est pas prêt d être terminé .Une démonstration de l état dans lequel se trouve la justice .L état est vraiment en faillite a tous les niveaux et Jupiter continue a se pavaner avec son œil au beurre noir.

avatar
lyon avec Zemmour vite le 16/01/2026 à 09:36
MR PERFECT a écrit le 16/01/2026 à 09h22

Il faut interdire écouteurs pour tous sur la chaussée ainsi qu'autoradio dans les véhicules
Mobile aussi pour tous interdit en déplacement sauf à l'arrêt

Il faut interdire les appareils électroniques a l'extérieur voilà tout . Il y en a marre des auto radios et des haut parleurs qui nous cassent les oreilles a nous les patriotes français. Il faut cesser ça vite et pour cela vous savez pour qui voter les amis

avatar
Chris6969699 le 16/01/2026 à 09:35

Il n'y a pas de rétroviseur ni de caméra avant permettant de voir l'angle mort situé juste devant le bus...

avatar
CQFD ! le 16/01/2026 à 09:25

"Johanna traversait la route en dehors de tout passage piéton, écouteusr dans les oreiles".

avatar
MR PERFECT le 16/01/2026 à 09:22

Il faut interdire écouteurs pour tous sur la chaussée ainsi qu'autoradio dans les véhicules
Mobile aussi pour tous interdit en déplacement sauf à l'arrêt

avatar
Absurde le 16/01/2026 à 09:12

7 ans après…vive le système !
Ah ces ados…rien dans la tête…tout dans les écouteurs !
Pauvre gosse, rip

