Lyon : l'épicerie des Halles de la Martinière en liquidation judiciaire

Une audience au tribunal de commerce de Lyon est prévue ce 20 janvier comme le révèle Rue89Lyon, alors qu'une procédure de liquidation judiciaire a été engagée il y a quelques jours.

Une annonce difficile à encaisser pour les clients de l'enseigne, installée dans la célèbre halle du 1er arrondissement.

Gérée en Scop par ses salariées, l'épicerie aurait fait face à une chute abyssale de son chiffre d'affaires l'an dernier, passant de 850 000 euros en 2024 à 570 000 en 2025.

De plus, les relations avec l'entreprise qui portait le projet de réouverture des Halles et qui bénéficie d'un bail emphytéotique de 40 ans passé avec la Ville de Lyon se sont dégradées, Etic réclamant un loyer et des charges jugés trop élevés.

Du côté de la mairie écologiste, on ne peut que regarder le navire sombrer. La proposition d'encadrement des loyers commerciaux n'a jamais trouvé l'écho nécessaire malgré le courrier adressé par Grégory Doucet et son homologue de Bordeaux Pierre Hurmic au Premier ministre. La Métropole de son côté finance le Grap (Groupement régional alimentaire de proximité), qui soutient les Scop.

Mais difficile d'imaginer une autre issue que la fermeture définitive, d'autant que les étals ne sont plus renouvelés pour liquider le stock.

L'Epicerie des Halles laisserait un vide immense au sein des Halles, qui ont déjà perdu en 2022 La Criée des Monts d'Or, jamais remplacée.

Les Halles de la Martinière s'en relèveront-elles ?