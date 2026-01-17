Bron sous surveillance renforcée : une opération de grande ampleur mobilise 420 agents, 7 interpellations

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action départemental de restauration de la sécurité du quotidien, la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) du Rhône a conduit une opération "ville sécurité renforcée" à Bron, les 13 et 14 janvier 2026. Cette intervention s’inscrit dans une série d’actions similaires menées tout au long de l’année 2025 dans plusieurs secteurs de la métropole lyonnaise, notamment à Lyon, Vénissieux, Rillieux-la-Pape, Villeurbanne ou encore Meyzieu.

Selon le communiqué de la préfecture du Rhône, ce dispositif de grande ampleur a mobilisé "420 effectifs, dont 301 policiers nationaux, 45 policiers municipaux, 34 agents des TCL, ainsi que des agents des douanes, de la DDPP et de l’URSAFF." Les contrôles ont été menés à la fois sur la voie publique, dans les transports et dans des commerces.

Au total, "près de 806 personnes ont été contrôlées par les forces de l’ordre et par les contrôleurs des transports publics." Sept individus ont été interpellés, "dont 6 dans le cadre d’une enquête pour vols en réunion commis avec dégradation," précisent encore les services de l'État.

L’opération a également donné lieu à 76 infractions verbalisées, concernant notamment "l’usage et la détention de stupéfiants, le défaut de titre de transport, des délits routiers", ainsi que des mesures de mise en fourrière et d’immobilisation de véhicules.

Par ailleurs, six commerces ont fait l’objet de contrôles dans le cadre d’une opération antifraude. Ces vérifications ont conduit à "une fermeture administrative, une mise en demeure, un avertissement administratif", en raison d’"infractions aux règles d’hygiène, d’absence de caisse enregistreuse, d’absence de logiciel de caisse conforme ou de travail dissimulé."