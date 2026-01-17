Bron sous surveillance renforcée : une opération de grande ampleur mobilise 420 agents, 7 interpellations

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action départemental de restauration de la sécurité du quotidien, la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) du Rhône a conduit une opération "ville sécurité renforcée" à Bron, les 13 et 14 janvier 2026. Cette intervention s’inscrit dans une série d’actions similaires menées tout au long de l’année 2025 dans plusieurs secteurs de la métropole lyonnaise, notamment à Lyon, Vénissieux, Rillieux-la-Pape, Villeurbanne ou encore Meyzieu.
Selon le communiqué de la préfecture du Rhône, ce dispositif de grande ampleur a mobilisé "420 effectifs, dont 301 policiers nationaux, 45 policiers municipaux, 34 agents des TCL, ainsi que des agents des douanes, de la DDPP et de l’URSAFF." Les contrôles ont été menés à la fois sur la voie publique, dans les transports et dans des commerces.
Au total, "près de 806 personnes ont été contrôlées par les forces de l’ordre et par les contrôleurs des transports publics." Sept individus ont été interpellés, "dont 6 dans le cadre d’une enquête pour vols en réunion commis avec dégradation," précisent encore les services de l'État.
L’opération a également donné lieu à 76 infractions verbalisées, concernant notamment "l’usage et la détention de stupéfiants, le défaut de titre de transport, des délits routiers", ainsi que des mesures de mise en fourrière et d’immobilisation de véhicules.
Par ailleurs, six commerces ont fait l’objet de contrôles dans le cadre d’une opération antifraude. Ces vérifications ont conduit à "une fermeture administrative, une mise en demeure, un avertissement administratif", en raison d’"infractions aux règles d’hygiène, d’absence de caisse enregistreuse, d’absence de logiciel de caisse conforme ou de travail dissimulé."
Enfin, "2 véhicules ont été saisis dans le cadre de l’opération judiciaire ainsi que 6 675 euros au titre des avoirs criminels". À l’issue de cette opération, la Préfète du Rhône, Fabienne Buccio, "félicite l’ensemble des services engagés dans cette opération au service de la sécurité du quotidien des habitants de Bron."
La phrase de la préfette est enregistrée , c'est toujours la même , pour preuve , elle n'est pas là, elle est au Groënland.Signaler Répondre
Comme dit précédemment , 806 personnes contrôlées pour 820 agents , c'est bizarre !
des chiffres pareil ça amène à une démission non?Signaler Répondre
T'es jamais heureux....Signaler Répondre
"la Buccio", tu es comme la racaille, le respect tu ne connais pas.Signaler Répondre
Tout ca pour ca...Signaler Répondre
420 agents = 806 contrôles !Signaler Répondre
Quelle productivité, même pas 2 chacun !!
Il faudrait mettre en place des actions larges de ce type, mais façon musclée (et réaliste, et enfin efficace...).Signaler Répondre
Au lieu de simplement faire une petite fermeture admnistrative de quelques semaines ou mois pour travail au noir : fermeture définitive, interdiction définitive d'exercer comme commerçant, prison ferme 2 ans.
Mais bon, dans notre pays nous aimons mettre des peines si légères que la délinquance se reconstitue juste après...
Il faut changer radicalement le paradigme judiciaire, c'est seulement ainsi que les choses changeront, et que la vie de la société s'améliorera...
.....toujours satisfaite la BuccioSignaler Répondre
Maigre butin quand même !Signaler Répondre
Que cette opération aura une certaine utilité !Signaler Répondre
J'invite les habitants de quartier, de Lyon, de la Métropole, à se constituer en Groupement de Surveillance de Quartier pour lutter contre la délinquance de quartier, le deal, et plus ......la liste n'est pas exhaustive ....Signaler Répondre
Et si ça ne suffit pas, on ira plus loin avec les Groupements de Surveillance et de Répression, les G S R ...........
Certains habitants sont armés, en toute légalité, ce sont des chasseurs de gibier dans les campagnes, ...............................................il n'y a guère de différence avec le gibier qu'on peut croiser en ville !!!!
Mais ce sont aussi des ""pêcheurs"" devant l 'Eternel il faudra qu'ils aillent voir le curé pour se confesser et ça ça ne va pas plaire à nos élus, oh que non , ça ne va pas plaire et surtout pas à Grégory !!!!!
ça fera réfléchir nos """zeureux zélus"" ce sont les honnêtes citoyens qui les paient, non ??????