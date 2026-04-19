Près de Lyon : il sort un couteau et poignarde son adversaire en pleine rue à Décines

Il était environ 19h ce samedi soir lorsque des policiers décinois ont été prévenus par des passants apeurés. Ces derniers venaient d'assister à un début de bagarre inquiétant, avec un protagoniste qui pourchassait et menaçait l'autre avec un couteau.

Les forces de l'ordre se sont donc déplacées dans les environs de l'avenue Jean-Jaurès pour interpeller le jeune individu. A leur arrivée sur place, elles ont constaté qu'il poignardait à trois reprises son adversaire.

La victime, blessée, a été prise en charge. Son agresseur a été placé en garde à vue.