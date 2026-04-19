Près de Lyon : il sort un couteau et poignarde son adversaire en pleine rue à Décines

Il était environ 19h ce samedi soir lorsque des policiers décinois ont été prévenus par des passants apeurés. Ces derniers venaient d'assister à un début de bagarre inquiétant, avec un protagoniste qui pourchassait et menaçait l'autre avec un couteau.
Les forces de l'ordre se sont donc déplacées dans les environs de l'avenue Jean-Jaurès pour interpeller le jeune individu. A leur arrivée sur place, elles ont constaté qu'il poignardait à trois reprises son adversaire.
La victime, blessée, a été prise en charge. Son agresseur a été placé en garde à vue.
Il faudrait préciser : "villle de droite apaisée..."Signaler Répondre
la maire de Décines, Laurence Fautra, du parti LR, qui est plutôt à droite, est aux commandes depuis 2014 et les ministres de l'intérieur depuis 6 ans sont LR ou Renaissance, donc à droite aussi. Votre argument ne tient pas.Signaler Répondre
On s'en fiche l'OL a bien mis un coup de couteau au PSG chez eux et ça ne nous dérange pas ;-)Signaler Répondre
Quand est - ce que les politiques vont arrêter ce bordel on en a plein le C** de ces faits diversSignaler Répondre
voilà après 6 années des VERTS et de la gauche aux commandes de Lyon et la métropole… agression, coups de couteaux et tirs à balles réelles quotidiens ou presque…retard dans les poses de caméras, d embauche de policiers municipaux… laisser aller partout au grand principe de soixante huitards attardés des bobos pseudos écolos « Il Est Interdit d Interdire » Voilà le résultat de la gestion de gaucheSignaler Répondre
Ville apaisée...Signaler Répondre
Super on se reposait trop, ça faisait au moins 3h qu'il n'y avait eu ni règlement de comptes, ni jambisation, ni attaque au couteau ou à la machette... Le rythme se poursuit !Signaler Répondre