Près de Lyon : après le drame de Lustucru, le PCF alerte sur les morts au travail

L’émotion est encore vive après le drame survenu à Saint-Genis-Laval. Vendredi 17 avril, un salarié d’une vingtaine d’années a trouvé la mort dans l’usine Lustucru, happé par une machine alors qu’il procédait à son nettoyage.

Dans un communiqué, la section de Parti communiste français de Vaulx-en-Velin réagit vivement à ce drame. Le PCF exprime d’abord son soutien aux proches de la victime. "Nous souhaitons exprimer toutes nos condoléances et nos pensées émues à la famille, aux proches et aux collègues de travail de ce jeune homme", écrit la section locale. Le parti évoque un "drame inqualifiable".

Le PCF pointe une hausse des accidents du travail en France, rappelant que 764 décès ont été recensés en 2025, avec une tendance préoccupante chez les jeunes travailleurs. Une évolution jugée alarmante, notamment pour les salariés en début de carrière.

"Il est inacceptable que l’on puisse perdre sa vie en tentant de la gagner", affirme la section PCF.

Ce drame relance, une nouvelle fois, le débat sur la sécurité au travail, dans un contexte où les accidents mortels restent une réalité persistante.