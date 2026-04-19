Rallye Rhône-Charbonnières 2026 : Astier renverse Bonato et signe une première victoire en championnat de France

Longtemps placé mais jamais vainqueur jusqu’ici au niveau national, le pilote ardéchois de 35 ans a franchi un cap en remportant samedi l’épreuve disputée autour de Charbonnières. Aux côtés de son copilote expérimenté Denis Giraudet, il a inversé la tendance au fil de la deuxième étape pour inscrire son nom au palmarès.

Au départ samedi matin, Raphaël Astier accusait près de neuf secondes de retard sur Yoann Bonato et Benjamin Boulloud, tenants du titre sur leur Lancia Ypsilon. La matinée s’est révélée équilibrée, chaque équipage signant un meilleur temps, avant une égalité parfaite à l’issue de l’ES9, malgré une alerte pour Bonato juste avant la pause.

Sous une forte chaleur, Raphaël Astier a renversé la course dans l’après-midi : après avoir réduit l’écart, il a pris la tête puis creusé progressivement son avance, confirmant sa domination dans la dernière boucle. Au terme des 200 km chronométrés, sa Porsche 992 s’impose avec 8 secondes d’avance sur Yann Bonato, qui reste leader du championnat.La dernière Porsche ayant gagné ce rallye remonte à 1982.