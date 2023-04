Près de Lyon : 75e édition du rallye Rhône-Charbonnières, entre course historique et écologie

Que ce soient des passionnés de toujours ou les curieux d’un jour, du monde est attendu le long des routes du parcours de la 75e édition du rallye Rhône-Charbonnières les 20, 21 et 22 avril.

Ce fameux parcours a justement été repensé cette année par les organisateurs. Avoir un tracé différent "est un vrai plus" indique un participant, ce qui permet de renouveler l’intérêt des pilotes pour ce rallye. "Je suis très content en tant que pilote de voir des nouveautés sur cette épreuve, cela rajoute de l’équité entre les concurrents qui connaissent le parcours par cœur et d’autres qui le découvrent", explique le pilote Pierre-Yves Esparcieux.

Cette course est la deuxième manche du championnat de France de rallye mais aussi la plus ancienne. Et organiser un tel évènement demande de la préparation. Ainsi, en quelques chiffres, cette 75e édition représente 205 kilomètres d’épreuves chronométrées, 170 concurrents attendus, 600 personnes à l’assistance et plus de 300 bénévoles.

Si elle ne sait pas combien de spectateurs assisteront à cette édition, l’organisation se targue d’avoir eu du succès l’année dernière, et ce, pour plusieurs raisons : "La diffusion de l’épreuve par Canal + permet de rendre plus visible le rallye", indique la directrice de l’Association Sportive Automobile du Rhône (ASA) Emily Tramont. "Nous avons aussi dynamisé la partie réseaux sociaux en faisant des lives et des vidéos, choses que le grand public adore. Le fait que nous soyons le seul évènement gratuit avec le Tour de France attire le public".

Un rallye à l’heure de l’écologie

L’organisation sait pertinemment que l’image du sport automobile "n’est pas très tendance par rapport aux émissions de CO2". Ainsi, il a été décidé de limiter ces émissions durant l’épreuve en modifiant le parcours mais aussi en agissant au niveau local, "quel que soit la prestation". Une voiture électrique, la Smart #1, sera présentée en avant-première à Charbonnières-les-Bains et va courir dans la catégorie Véhicule Moderne de Régularité Sportive. Elle ne sera pas la seule voiture électrique à concourir puisqu’une Tesla modèle 3 sera également présente. Un tri sélectif sera aussi mis en place le temps de l’évènement.

En plus de réduire ses émissions de CO2, l’organisation souhaite participer à des actions pour capter le CO2. Ainsi, il a été décidé de financer le reboisement de forêts communales. "L’idée, c’est d’avoir une politique RSE qui réduit les émissions d’un côté et qui en capte de l’autre", explique Jean-Baptiste Sassolas, pilote et membre du comité directeur de l’ASA du Rhône.

A noter que cela sera aussi la 46e édition du Rallye Véhicule Historique de Compétition (VHC), la 5e édition du Rallye Véhicule Historique de Régularité Sportive (VHRS) et la 2e du Rallye Véhicule Moderne de Régularité Sportive (VMRS).

T.B.