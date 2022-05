Quentin Giordano et Kevin Parent remportent le 74e rallye de Charbonnières

Avec Kevin Parent sur Volkswagen Polo GTI R5, le duo a survolé les débats et a remporté la 74e édition du rallye Lyon-Charbonnières en 1h52m6s.

Ils devancent Nicolas Ciamin et Yannick Roche (+13.1) et Cédric Robert et Matthieu Duval (+42.5). Le Rhodanien de l’étape, Julien Saunier, est 4e.

A 35 ans, Quentin Giordano signe sa première victoire en championnat de France après 46 courses. L’an dernier, il était déjà passé proche de ce sacre en obtenant cinq fois la 2e place.

"C’est super. Je pense que l’on a fait une course très solide. On était sereins. C’est le résultat d’un travail assez long. Je suis arrivé chez Stéphane (Sarrazin) en 2018, même si en 2017 on roulait déjà avec sa voiture. Tout ce sur quoi on a travaillé, tout ce qu’on a mis bout à bout, que ce soit l’équipe, les ingénieurs, Kevin, nos ouvreurs, nous a permis d’arriver à ce résultat-là. C’est donc une énorme satisfaction, et il faut que ça appelle d’autres victoires, donc on va tout de suite de remettre au travail pour essayer de faire aussi bien sur les prochaines courses. C’est un super résultat. Je remercie tout le monde !", a-t-il déclaré, dans des propos recueillis par Rallye-infos.

Et ce succès à Charbonnières-les-Bains leur permet de rejoindre Nicolas Ciamin en tête du classement des pilotes français avec 45 points. Le prochain rallye, programmé à Antibes du 20 au 22 mai, devrait aider à les départager de nouveau.