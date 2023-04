Yoann Bonato et Benjamin Boulloud remportent le rallye de Charbonnières 2023

Ce samedi, sous les yeux du pilote de F1 Esteban Ocon, Yoann Bonato et Benjamin Boulloud (Citroën C3) sont arrivés en tête de la course automobile dont la 75e édition s’est conclue.

Le duo avait pourtant du retard sur Eric Camilli et Hugo Margaillan. Une pénalité pour le premier et une course moins maîtrisée pour le second ont permis à Yoann Bonato de l’emporter avec 6’’ d’avance sur Margaillan et 14’’ sur Camilli.

C’est son troisième rallye Rhône-Charbonnières après ceux gagnés en 2018 et 2019.

🏆 Victoire de Yoann Bonato et Benjamin Boulloud sur le Rallye Rhône-Charbonnières 2023 au terme d’un final haletant !



🥈Hugo Margaillan - Laetitia Marsault

🥉Eric Camilli - Thibault de la Haye



* En attente de la publication officielle des résultats par la FFSA#CFR #Charbo pic.twitter.com/ia9kn1EwTo — CF Rallye (@CFRallye) April 22, 2023