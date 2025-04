Sur le fil, la paire Yoann Bonato-Benjamin Boulloud s'offre un 5e rallye de Charbonnières

Ce samedi, Yoann Bonato et Benjamin Boulloud ont remporté le 77e rallye de Charbonnières. C'est déjà la 5e fois que la paire de l'ASA Rhône est sacrée près de Lyon, un record historique !

Mais ce fut très relevé. Car à bord de leur Citroën C3, ils n'ont obtenu que 0,4 seconde d'avance sur Eric Camili et Thibault de la Haye (Hyundai I20) !

🥇Victoire de Yoann Bonato et Benjamin Boulloud au Rallye Rhône-Charbonnières !



Au bout d’une bataille incroyable, l’équipage Trajectus Motorsport signe son premier succès de la saison 💪 pic.twitter.com/7uZgrX3MY2 — CF Rallye (@CFRallye) April 26, 2025

"Le ‘Charbo’ est vraiment un rallye qui demande une bonne voiture, et ça nous a permis de tenir le rythme de nos concurrents, a réagi Yoann Bonato. Eric et Thibault ont été vraiment très très rapides, ils ont mené une sacrée course, et ça nous a obligé à rouler très fort. C’était génial, c’est franchement une belle victoire quand c’est aussi serré que ce weekend, quand ça se joue aux dixièmes de seconde".