Le Rallye de Charbonnières-les-Bains Classic avance sa date : rendez-vous les 6 et 7 mars 2026

En raison des élections municipales de mars 2026, l’épreuve aura lieu les vendredi 6 et samedi 7 mars, ont annoncé les organisateurs.

Présenté début novembre au salon Epoqu’auto, à Eurexpo Lyon, l’événement a déjà suscité un fort intérêt auprès des amateurs de véhicules anciens. Les inscriptions, volontairement limitées à 99 équipages, restent ouvertes jusqu’au 6 février pour les retardataires.

Un rallye ouvert aux véhicules anciens et électriques

La manifestation est accessible aux véhicules construits avant 1995, ainsi qu’aux voitures non émettrices de CO₂, sans limite d’année. Elle se déroule sur routes ouvertes, dans le respect du Code de la route et des riverains.

Quatre catégories sont proposées :

• Classic (jusqu’à 1979),

• Néo-Classic (1980-1989),

• Modern-Classic (1990-1995),

• Électric, réservée aux véhicules électriques.

Le samedi 7 mars, le départ et l’arrivée seront donnés à Charbonnières-les-Bains, où se tiendront également les vérifications administratives et techniques dès le vendredi soir, offrant au public un accès privilégié aux équipages et aux voitures engagées.

Les concurrents s’élanceront sur un parcours d’environ 300 kilomètres, à travers les départements du Rhône et de l’Ain, à l’aide d’un roadbook. Deux formats sont proposés : Régularité, avec des zones à moyenne imposée et Navigation, sans chronométrage.

Des pauses sont prévues à Ambronay et Quincié, tandis que le déjeuner aura lieu au golf de la Sorelle, à Villette-sur-Ain.

Une épreuve inscrite aux calendriers nationaux

En 2026, le Rallye de Charbonnières-les-Bains Classic ouvrira le Trophée Historique des Régions de France (THRF), qui regroupe six épreuves de régularité et de navigation. Il s’agira également de la sixième participation du rallye au championnat de France des Randonnées de Navigation Régulée, placé sous l’égide de la Fédération française des véhicules d’époque (FFVE).

La veille, le vendredi 6 mars, les équipages engagés dans le THRF rejoindront Vienne à l’issue d’un parcours de concentration de 220 kilomètres, au départ de quatre golfs d’Auvergne-Rhône-Alpes, avant un regroupement place de Miremont et une dernière étape commune vers Charbonnières-les-Bains.