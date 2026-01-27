Faits Divers

La venue à Lyon du génie des effets spéciaux vire au drame : Richard Edlund (Star Wars) victime d'un malaise cardiaque

Il était venu à Lyon pour partager sa passion et son expertise.

Richard Edlund a été victime d'un malaise cardiaque ce dimanche 25 janvier, alors qu'il se rendait dans un restaurant de la rue Palais-Grillet en Presqu'île le soir.

La veille, le génie multi-récompensé des effets spéciaux, qui a révolutionné le cinéma en travaillant sur Star Wars ou Indiana Jones, donnait une masterclass au Musée Cinéma et Miniature dans le 5e arrondissement.

Selon France 3, Richard Edlund, 85 ans, a été pris en charge par les secours et hospitalisé à la Croix-Rousse dans un état jugé inquiétant.

avatar
ou alors le 27/01/2026 à 13:06
Okkkk a écrit le 27/01/2026 à 10h30

Sa doit être à cause de l’insécurité

une allergie a l'apaisitude a la sauce Doudou

Signaler Répondre
avatar
le sdf-oqtf le 27/01/2026 à 10:50
il a fini en beaute avec a écrit le 27/01/2026 à 10h26

un bel effet special

il sera toujours mieux soigné qu aux usa

Signaler Répondre
avatar
Okkkk le 27/01/2026 à 10:30

Sa doit être à cause de l’insécurité

Signaler Répondre
avatar
il a fini en beaute avec le 27/01/2026 à 10:26

un bel effet special

Signaler Répondre
avatar
Ciboul le 27/01/2026 à 09:07

Que la force soit avec lui.

Signaler Répondre

