La venue à Lyon du génie des effets spéciaux vire au drame : Richard Edlund (Star Wars) victime d'un malaise cardiaque

Richard Edlund a été victime d'un malaise cardiaque ce dimanche 25 janvier, alors qu'il se rendait dans un restaurant de la rue Palais-Grillet en Presqu'île le soir.
La veille, le génie multi-récompensé des effets spéciaux, qui a révolutionné le cinéma en travaillant sur Star Wars ou Indiana Jones, donnait une masterclass au Musée Cinéma et Miniature dans le 5e arrondissement.
Selon France 3, Richard Edlund, 85 ans, a été pris en charge par les secours et hospitalisé à la Croix-Rousse dans un état jugé inquiétant.
une allergie a l'apaisitude a la sauce DoudouSignaler Répondre
il sera toujours mieux soigné qu aux usaSignaler Répondre
Sa doit être à cause de l’insécuritéSignaler Répondre
un bel effet specialSignaler Répondre
Que la force soit avec lui.Signaler Répondre