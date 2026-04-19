La Grande synagogue de Lyon taguée : un acte antisémite ou un tagueur peu vigilant ?

Dans la nuit de vendredi à samedi, plusieurs tags ont été réalisés sur le quai Tillsit dans le 2e arrondissement de Lyon. Dont un, à la peinture blanche, sur la porte monumentale de la Grande synagogue de Lyon.
On peut y lire "Satue", signature de son auteur et non un message menaçant caché.
Puisque plusieurs bâtiments voisins ont également été tagués, difficile de déterminer s'il s'agit d'un acte antisémite visant la synagogue lyonnaise. Ou d'une simple série nocturne d'un tagueur peu vigilant.
Une plainte a tout de même été déposée et la vidéosurveillance du lieu saint doit être exploitée.
J'aime voir les informations divertissantes en provenance de Gaza... Après une dure journée de travail, ça détendSignaler Répondre
Je ne souhaite pas avoir des informations de "palestine" ! Ça n'a aucun intérêt...Signaler Répondre
Nous ne souhaitons pas être informés de se genre d’information car cela ne nous intéresse pas du toutSignaler Répondre
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
c’est du verlanSignaler Répondre
C'est mieux qu'une tête de cochon n'est ce pas ?Signaler Répondre