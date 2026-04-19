La Grande synagogue de Lyon taguée : un acte antisémite ou un tagueur peu vigilant ?

Dans la nuit de vendredi à samedi, plusieurs tags ont été réalisés sur le quai Tillsit dans le 2e arrondissement de Lyon. Dont un, à la peinture blanche, sur la porte monumentale de la Grande synagogue de Lyon.

On peut y lire "Satue", signature de son auteur et non un message menaçant caché.

Puisque plusieurs bâtiments voisins ont également été tagués, difficile de déterminer s'il s'agit d'un acte antisémite visant la synagogue lyonnaise. Ou d'une simple série nocturne d'un tagueur peu vigilant.

Une plainte a tout de même été déposée et la vidéosurveillance du lieu saint doit être exploitée.