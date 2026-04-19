Faits Divers

La Grande synagogue de Lyon taguée : un acte antisémite ou un tagueur peu vigilant ?

La Grande synagogue de Lyon taguée : un acte antisémite ou un tagueur peu vigilant ?

Ce samedi 18 avril, un tag a été découvert sur la porte d'entrée de la Grande synagogue de Lyon. Une plainte a été déposée, alors que le caractère antisémite du message n'est pas clairement établi.

Dans la nuit de vendredi à samedi, plusieurs tags ont été réalisés sur le quai Tillsit dans le 2e arrondissement de Lyon. Dont un, à la peinture blanche, sur la porte monumentale de la Grande synagogue de Lyon.

On peut y lire "Satue", signature de son auteur et non un message menaçant caché.

Puisque plusieurs bâtiments voisins ont également été tagués, difficile de déterminer s'il s'agit d'un acte antisémite visant la synagogue lyonnaise. Ou d'une simple série nocturne d'un tagueur peu vigilant.

Une plainte a tout de même été déposée et la vidéosurveillance du lieu saint doit être exploitée.

6 commentaires
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Jojoooooooo le 19/04/2026 à 17:16
Free gaza a écrit le 19/04/2026 à 17h08

Nous ne souhaitons pas être informés de se genre d’information car cela ne nous intéresse pas du tout

J'aime voir les informations divertissantes en provenance de Gaza... Après une dure journée de travail, ça détend

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Cookie the first le 19/04/2026 à 17:15
Free gaza a écrit le 19/04/2026 à 17h08

Nous ne souhaitons pas être informés de se genre d’information car cela ne nous intéresse pas du tout

Je ne souhaite pas avoir des informations de "palestine" ! Ça n'a aucun intérêt...

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Free gaza le 19/04/2026 à 17:08

Nous ne souhaitons pas être informés de se genre d’information car cela ne nous intéresse pas du tout

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Solidarité 69 le 19/04/2026 à 17:05

La nouvelle France by LFI.

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mdr le 19/04/2026 à 16:48

c’est du verlan

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sûrement un écrivain public le 19/04/2026 à 16:18

C'est mieux qu'une tête de cochon n'est ce pas ?

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