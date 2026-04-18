Economie

Boulanger quitte Vaulx-en-Velin, faut-il s'inquiéter pour le Carré de Soie ?

Boulanger quitte Vaulx-en-Velin, faut-il s'inquiéter pour le Carré de Soie ?
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Boulanger va fermer son magasin du Carré de Soie en mai prochain pour se recentrer sur un nouveau site à Bron. Une décision qui relance les interrogations sur l’attractivité du centre commercial vaudais.

Nouveau coup dur pour le Carré de Soie. L’enseigne Boulanger a confirmé la fermeture de son magasin de Vaulx-en-Velin en mai prochain.

Officiellement, il s’agit d’un choix stratégique. Le groupe explique vouloir "faire évoluer sa présence" dans l’agglomération lyonnaise en concentrant ses investissements sur un magasin plus vaste, situé dans la zone de la Porte des Alpes à Bron, dont l’ouverture est prévue en juillet.

Ce nouveau site doit permettre de regrouper les équipes du Carré de Soie et celles de Saint-Priest/Bron dans un espace modernisé, conforme à la nouvelle charte de l’enseigne. Boulanger assure que 100% des emplois seront conservés et que la continuité de service sera garantie.

Mais derrière cette réorganisation, la fermeture interroge. Le magasin actuel est jugé "trop exigu" par l’enseigne, mais son départ s’inscrit dans un contexte plus large de fragilisation du centre commercial, ouvert en 2009.

Ces dernières années, plusieurs enseignes ont déjà quitté les lieux, comme Jennyfer ou Gibert Joseph, toutes deux confrontées à des difficultés économiques.

Entre concurrence du e-commerce, baisse du pouvoir d’achat et fréquentation en recul, le Carré de Soie semble peiner à maintenir son attractivité. Un constat renforcé par une offre commerciale jugée limitée et un sentiment d’insécurité parfois pointé du doigt.

Avec le départ de Boulanger, c’est une locomotive supplémentaire qui disparaît. De quoi alimenter un peu plus les inquiétudes autour de l’avenir du site.

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3 commentaires
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Giupsoca le 18/04/2026 à 13:26

Ce centre commercial est glauque, devenu le rendez vous de la racaille de Villeurbanne et Vaulx. Bien longtemps que je n'y vais plus.

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L'histoire se répète... 30 ans après le départ d'Ikea le 18/04/2026 à 12:59

Il y a une trentaine d'années, Ikéa alors installée au centre commercial du Grand Vire a dû déménager à Saint-Priest pour la même raison mais au final, le centre commercial a coulé et a été démoli... Le destin du Carré de Soie ? En tout cas ça y ressemble..

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Ex Précisions le 18/04/2026 à 12:36

Il ne restera que les cinés en intéressant.
Avec les crises actuelles qui s'amplifient les commerces ont du souci à se faire, bientôt les employés n'auront plus à travailler le 1er mai (au chômage)...
Ça va devenir un lieu de kebabs / barbers shops / sushis / sandwicheries et autres blanchisseries ouverts 24/24 7/7 pour le traffic, surtout à Vaulx.
A part ça la vie est belle ;-)

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