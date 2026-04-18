Boulanger quitte Vaulx-en-Velin, faut-il s'inquiéter pour le Carré de Soie ?

Nouveau coup dur pour le Carré de Soie. L’enseigne Boulanger a confirmé la fermeture de son magasin de Vaulx-en-Velin en mai prochain.

Officiellement, il s’agit d’un choix stratégique. Le groupe explique vouloir "faire évoluer sa présence" dans l’agglomération lyonnaise en concentrant ses investissements sur un magasin plus vaste, situé dans la zone de la Porte des Alpes à Bron, dont l’ouverture est prévue en juillet.

Ce nouveau site doit permettre de regrouper les équipes du Carré de Soie et celles de Saint-Priest/Bron dans un espace modernisé, conforme à la nouvelle charte de l’enseigne. Boulanger assure que 100% des emplois seront conservés et que la continuité de service sera garantie.

Mais derrière cette réorganisation, la fermeture interroge. Le magasin actuel est jugé "trop exigu" par l’enseigne, mais son départ s’inscrit dans un contexte plus large de fragilisation du centre commercial, ouvert en 2009.

Ces dernières années, plusieurs enseignes ont déjà quitté les lieux, comme Jennyfer ou Gibert Joseph, toutes deux confrontées à des difficultés économiques.

Entre concurrence du e-commerce, baisse du pouvoir d’achat et fréquentation en recul, le Carré de Soie semble peiner à maintenir son attractivité. Un constat renforcé par une offre commerciale jugée limitée et un sentiment d’insécurité parfois pointé du doigt.

Avec le départ de Boulanger, c’est une locomotive supplémentaire qui disparaît. De quoi alimenter un peu plus les inquiétudes autour de l’avenir du site.